五一黃金周｜滙豐銀行遊客區分店紅日營業　內地客開戶稱方便

適逢五一黃金周，每日有十多萬內地遊客來港，除了遊覽及吃喝，也有一些遊客來辦理財務事務。滙豐銀行兩分行由3月開始每周7日營業，以應付服務需求增加，尤其是多數選擇周末來港的內地遊客。今日有遊客順道開戶口，指過去礙於銀行休息未能成事，認為新安排方便旅客。



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昨日及今日下午特別營業

滙豐銀行於今年3月起，尖沙咀海港城海洋中心及銅鑼灣柏寧酒店等指定分行，實行一周七天營業，周六延長營業時間，由早上9時至下午5時；在這個五一黃金周，兩分行於4月30日及5月1日下午2時至5時營業，以應對客戶需求。

海洋中心分行昨日及今日均有不少內地旅客前來諮詢開戶，他們均稱從小紅書、微信等渠道得悉銀行公眾假如常營業消息。有內地旅客亦通過滙豐香港微信和官方網站預約五一和周末的服務。

內地旅客開戶：買賣港股、美股很方便

內地旅客杜先生和太太趁今日（1日）到海洋中心分行辦理開戶手辦。杜先生認為，香港是國際的金融中心，資金流動、安全性很好，也是世界的投資理財中心，在香港開戶買賣港股、美股很方便，並有貨幣等的多元化買賣，亦可以進行其他的理財。

杜先生又認為，銀行在紅日開門方便客戶，之前一直希望來港開戶，惟以往在公眾假期時來港，銀行都是休息日，所以未能辦理開戶手續，「周一到周五要工作比較忙，過來不太方便，但周末過來銀行又不開門，都辦不了，這樣是方便很多。」今日是杜先生到港首日，預計留港四日，「先把事情辦了，後面就好好的去玩。」

另一位內地旅客王先生則是銀行原有客戶，他今日亦趁五一黃金周前來辦理銀行事務，順道在香港遊玩。王先生認為，銀行假日提供服務很方便，又欣賞員工熱情服務，「雖然他們普通話說得不是特別好，但他們嘗試講每一個詞怎樣發音，感覺到那個誠意。」