五一黃金周｜周日15.6萬內地訪客入境　細看香港各處「打卡」人潮

內地「五一黃金周」今日（1日）踏入第三天，加上香港也是公眾假期，大城小巷不再冷清，內地旅客逼滿街道情境重現。中環各處擠滿「打卡」人潮，石板街、大館、蘭芳園、海濱，高舉的手機及相機，「咔嚓」一刻成為旅客到此一遊的烙印。



入境處周日（4月30日）、即內地長假共錄得逾40萬人次入境，其中內地訪客佔當中15.6萬，比起黃金周首日（4月29日）的減少約9,000人次，為2月6日內地與香港全面通關之後單日第二高。入境的香港居民則錄得逾22.7萬人次，其他旅客則有逾2.2萬人次。



▼5月1日 中環石板街有遊客打卡▼



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根據入境處數字，「五一黃金周」第二日共有406,614人次入境香港，其中內地訪客佔156,313人次，比起首日逾165,669人次的通關以來新高，略減約9,000多人次。

昨日逾15.6萬人次之中，最多人透過高鐵西九龍管制站來港，達36,327人次，其次為福田口岸（落馬洲支線），共有32,651人次入境，另外有26,579人次透過羅湖口岸入境；19,837人次透過深圳口岸入境；10,723人次透過香園圍口岸入境；透過港珠澳大橋口岸入境則有9,623人次。

反觀出境數字，昨日共有395,919人次出境，內地訪客佔132,486人次，香港居民佔238,018人次，其他訪客則有25,415人次。

中環石板街（砵典乍街），不再只是打工仔上班的必經之地，在內地旅客眼中，這一條街道沾染本港殖民地色彩。他們打扮得花技招展，擺出不同姿勢，希望在熙來攘往街道之中成為主角。「打卡」神器「自拍神棍」的潮流，未有隨疫情隨卻，人流不息的風景之中，警車於現場巡視。

與其相連的大館開幕不足兩年，新冠病毒則襲港，內地旅客或未及睹其真面目，疫後開放後爭相參觀。茫茫人海之中，淺藍的團衣顯而易見，衣服上印有「粵港澳大灣區青少年科創研學營」，定位為博物館的大館，亦是內地來港考察團的考慮行程之一。

▼5月1日 遊客遊中環大館兼打卡▼



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蘭芳園是為絲襪奶茶的「始祖」，店外的排隊人龍延伸至旁邊的花店，餐廳店員忙得不可開交，旅客名手持一杯奶茶「打卡」，甚至有人坐在附近天橋樓梯用餐。不論「打卡」或掃街，內地旅客似乎已無懼疫情，把口罩忙得一乾二淨。

▼5月1日 「絲襪奶茶」鼻祖蘭芳園大排長龍▼



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中環海濱摩天輪的休憩地方坐滿了內地旅客，富豪雪糕車熟悉的《藍色多瑙河》音樂點綴了近徬晚的中環，它作為港人童年回憶的標誌，亦是內地旅客「打卡」的目標，小孩指著車窗的「餐單」，嚷著要為炎熱帶來冰涼。

▼5月1日 中環海濱摩天輪人潮▼



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尖沙咀名牌店外，人龍不減，久候多時終能進入店內血拼的旅客，手持印有名牌標誌的紙袋，買得心頭好後難掩愉悅心情，亦有旅客直接拖著行李箱逛街。逛街也會累，有人選擇中途休息，附近購買食物後於路邊坐下開餐。星光大道亦是他們的休憇地點，人潮湧湧。乘搭「天星小輪」前往中環的排隊人龍看不見終點。

▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店都有人龍▼



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不只是市區，公共屋邨亦有內地旅客的蹤影，彩虹邨五彩繽紛的外牆，成為一眾外來人的背景。藍球場上居民穿著球衣展示英姿，外圍卻有旅客露出香肩，成為彩虹邨不一樣的景色。

▼5月1日 遊客到彩虹打卡地▼

