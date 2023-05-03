區議會改革｜羅健熙未研參選　狄志遠：三會提名不同政見者難入圍

政府昨日（2日）公布重塑區議會方案，直選議席大幅削減至兩成、增設「三會」提名門檻、資格審查等。外界質疑這形同將民主派拒之門外，民主黨主席羅健熙今早（3日）接受電台訪問，直言對方案感到失望，質疑區議會變成「政府指派事畀你做」，失去原有功能，反問倘發生重大爭議時，區議員到底是幫市民，還是偏袒政府？



自稱中間派的新思維主席狄志遠指，在他觀察下委任議員與選民關係較疏遠，擔心未能真正向市民問責。另外，他質疑「三會」提名令不同政見人士難以取得參選資格，會造成負面觀感。



民政專員出任區議會主席，羅健熙質疑會否偏袒政府。（資料圖片）

羅健熙質疑權力架構成「政府指派任務」

羅健熙認為，在新方案下區議會由下以上監察政府的角色，改為由上而下，形容實際權力變成「政府指派嘢畀你做」，坦言失去原有功能。

他認為，日後委任及間選議員最後只是向委任他們的人負責，即港府，相對直選議員在選舉洗禮下，相信較難感受到民情民意：「直選議員係需要追究政府喺地區工作做得唔好嘅地方。咁到底日後民政專員做區議會主席，係會幫議員追其他部門做嘢，定係反過嚟幫部門、偏袒政府呢？委任議員又係咪會反過嚟為政府護航呢？」

他明白第六屆區議會比較多尖銳矛盾，政府對此有許多不滿，不過平心而論，區議會運作多年以來都以地區工作為主、反映居民意見，直言：「其實一直都在幫政府施政，不明白政府為何將直選區議會說得一文不值」，又指：「咁多年嚟，就算2019年嗰屆好大聲、好嘈、好尖銳，都係講㗎咋嘛，唔覺得會形成幾大威脅。」

羅健熙說：「其實一直都在幫政府施政，不明白政府為何將直選區議會說得一文不值。」（資料圖片）

參選需考慮民主黨作用 實際上有無空間

在區議選「新玩法」下，外界關注民主黨會否參與，羅健熙重申末與黨友詳細討論，指需要考慮民主黨在香港發揮到角色是甚麼；市民是否覺得民主黨仍然需要存在；實際上有沒有空間參與；進入體制後可扮演甚麼角色四個因素。

他同意民主黨元老劉慧卿所指，要在體制內盡量保留聲音，即使實際權力不大，但總好過只有單一意見。至於具體參與空間還有多少，他希望與黨友再討論。

狄志遠認為，新思維作為細黨，參選難度一定比以往大。（資料圖片/馮子健攝）

狄志遠：委任議員與選民關係疏離

狄志遠指，過往很多委任議員本身有正職，未能全心全意投入地區服務工作，加上這些人很多也沒有開設辦事處，與選民關係較疏離，期望日後可改善。他又指，如果三會提名不夠開放、不同政見人士取提名困難，會形成負面觀感。

新思維未來會否參選區議會選舉？狄志遠指，新思維作為細黨，參選難度一定比以往大，尤其他們與三會人士未必有太多打交道。他相信在選區較大情況下，地區工作會較困難，而無論參選、當選後的工作，一定會對建制派比較有利。

周浩鼎說，全力支持完善地區治理方案。（資料圖片/鄭子峰攝）

周浩鼎：舊有方式存在缺陷

民建聯副主席、立法會政制事務委員會主席周浩鼎則表示，全力支持完善地區治理方案。他指2019年黑暴後出現亂象，有人利用區議會平台搞港獨，區議會已不務正業一段時間，反映舊有方式存在缺陷。