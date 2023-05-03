區議會改革｜麥美娟否認削減直選議席是「懲罰市民」

政府昨日（2日）公佈完善地區治理建議方案，改革區議會組成，議席分別由委任、地區委員會互選、直選產生，比例為「4：4：2」。被問及上屆區議會選舉投票率高逾7成，如今政府卻建議削減直選是否等同「懲罰市民」？曾任多年區議員的民政及青年事務局局長麥美娟不認同說法，指選民仍然可以投票。



她重申，自己當年也是藉委任加入區議會，認為改革後的區議會日後的組成更多元化。而修例草案稍後交立法會審議，期望立法會暑期休會前通過修例，今年年底進行選舉，讓第七屆區議會可如期於明年一月一日就任。



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她今早（3日）在一個電台節目中，被問及過去區議會是否走錯路，她則回應稱要視乎不同情況，但區議會之前走向政治化，不是聚焦地方工作，直言的確「行錯路」，現時要回歸基本。她又稱，直選很多時只看地區利益，2019年的選舉不是靠地區政綱而是政治立場，令議題都政治化。她又稱，政府建議的改革方案是現時最好的組合，運行得好的制度應該保持。

被問及為何直選部分，規定要加入地區分區會員會、滅罪委員會和防火委員會委員提名，麥認為可以令候選人積極爭取提名，三會人士熟悉地區事務，獲提名是得到地區事務的認同。她又稱，三會成員不可沒可能同時提名多位候選人，因為提名應該與投票意向一致

麥美娟：引入監察機制確保區議員履職

她在另一個電台麥美娟節目電台中表示，頗肯定區議會重組後，社區服務點會更多，由不同背景的區議員為市民提供服務。她又以完善後的立法會為例，指各界別加強合作，社區服務點會更多，由不同背景的區議員為市民提供服務。

另外，她反駁委任區議員「不接地氣」的說法，反指眼見有直選區議員不開辦事處或辦事處不開門、3個月內只開15分鐘會的情況，新方案下加入監察機制及量化行為指引，包括會議出席率、恆常會見市民的次數等，確保區議員切實履行職責。

經「三會」提名方能參選 候選人更熟地區事務

她後來接受傳媒提問時，再被問到候選人要經「三會」成員提名，會否限制競爭時重申，一個人只可在選舉中投一票，所以提名時只能提名一個人，因為認為其提名的人是合適的候選人，所以「三會」成員在地方選舉中，只可提名一人。而「三會」中服務的均是熟悉地區情況人士，透過「三會」成員的提名，能夠令日後的候選人在爭取熟悉地區事務的人提名時，更積極去參與地區事務，所以日後的候選人應會更熟悉地區事務，合乎社會期望，可以為市民服務。

至於民政專員遭質疑是政府安排「空降」地區，如何能確保不偏幫政府？麥美娟則回應指，專員是民政處在社區接觸市民的最前線，民政事務處的每一位同事皆與地區有緊密接觸。