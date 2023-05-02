區議會改革｜引入履職審查機制　懲處三級制　最嚴重可停職扣薪

政府提出的區議會改革方案，引入履職審查機制，以加強區議員問責性，違規或表現欠佳者可被懲處。根據政府提交立法會的文件，至少有11項行為包括未經主席批准發言、阻撓官員開會等，可招致受查及懲處。懲罰為三級制，最嚴重為暫停區議員職務及按停職期扣減酬津。



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民青局負責履職審查

政府指為令區議員能更盡責地服務市民，會引入履職審查機制。民政及青年事務局局長麥美娟麥美娟指，改革後區議員的薪金、津貼與現時相若，以支持區議員更好地進行地區工作，期望令市民可在區議會中直接得益。

根據政府提交立法會的文件則指，當區議會主席獲得同區3名區議員聯署下，或經當區區議在會議提出動議，並獲過半數與會者支持，即可轉介由民政及青年事務局局長委任的監察委員會進行調查，監察委員會並非常設，成員有5名，包括1名獨立人士及4名來自涉事地方行政區以外的區議員，負責確立聯署或議案所述的事。

至於區議員的行為指引，主要涵蓋三方面，分別是有否積極履行職務、執行和落實區議會主席指派的任務和工作指標，例如按時開會和定期會見市民、及遵守區議會會議常規。

清單訂明至少11項負面行為

至於具體哪些行為可招致調查和懲罰，政府初步擬定的行為指引列出至少11項負面行為，包括：

（一）沒有合理理由不履行區議會主席指派的任務及工作

（二）屢次在無合理理由下缺席會議，即使並非連續3次缺席會議，未達喪失議席的法例規定

（三）個人行為不檢點

（四）觸犯本港法律，被法庭定罪及判監，包括緩刑（即使刑罰未達《區議會條例》中裁定喪失議員資格的標準）

（五）濫用區議會資源或區議會身份，謀取個人利益

（六）阻撓其他區議員或官員出席或離開會議

（七）在會議上對與會者包括區議員及官員作侮辱性言論或滋擾行為

（八）擾亂議會秩序

（九）在議會上粗言穢語，即使受勸㖮或警告後仍沒糾正

（十）不遵守會議常規，如未經主席同意下發言、插話、發言離題、重複、在會議上拍攝直播等，即使在受勸喻或警告後仍未糾正

（十一）沒有按會議常規作利益申報

罰則三級制 議員可被暫停職務及扣薪津

當委員會完成調查後，會向民青局局長提交報告及建議，再決定是否作懲處。罰則可分為三級制，包括警告、罰款和暫停職務並在停職期按批例扣起區議員酬金，包括津貼及任滿酬金。若受查區議員不服決定，可向政務司司長上訴。

現時區議員每月酬金為36,710元，實報實銷營運開支償還款額則為每月48,446元。

民青局局長將制定及有權修改區議員的行為指引，相關指引會向公眾公開，以向公眾說明區議貝應有的表現，以體現透明度的全過程監察。