70歲以上高齡司機持有23.7萬張駕駛執照　的士司機最多意外

最近有多宗交通意外，均涉及年長的司機，情況令人憂慮。運輸及物流局局長林世雄回覆立法會議員梁文廣查詢時指，截至2022年3月底，70歲以上司機持有的各種駕駛執照，合共超過23.7萬張。



近期不少交通意外均涉及高齡司機，例如3月5日北角的士車禍。（黃學潤攝）

林世雄列出不同年齡層在各種車輛類別的牌照數字，當中包括中型貨車、重型貨車、的士、私家小巴、公共小巴、私家巴士、公共巴士和私家車。不過他強調，由於一個人可以持有多張牌照，所以牌照數量會多於所有牌照持有人總數。

統計顯示，70至79歲司機持有221,223張牌照，80至89歲有15,635張，90歲以上有630張，合共237,488張駕駛執照。

過去兩年，70歲或以上高齡司機最常發生意外的車種是的士，2021年共有416宗，2022年有452宗，較最多牌照的私家車更多。2021年高齡司機私家車意外有237宗，2022年則有232宗。

續牌規例修訂 料今年年中諮詢

現時規定70歲以上司機申請駕駛執照時，須提供一份4個月之內的認可註冊醫生體格檢查證明書，而視乎情況可申請1年或3年牌照，續期時再要做身體檢查。

運輸署去年6月已成立專家小組，進一步檢視相關規例，預計今年年中之前開始諮詢各界。