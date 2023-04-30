運輸業輸入外勞｜工會倡設小巴版中高齡就業計劃增司機入行意欲

有消息指政府將考慮批准建造業和運輸業輸入外勞，香港運輸物流業工會聯會等4個工會代表聯同勞聯立法會勞工界議員周小松今日（30日）表示反對政府繞過現有制度，另闢途徑輸入外勞，擔心有關計劃缺乏監管、易被濫用，並建議檢討提升「補充勞工計劃」的實施效率，縮短審批時間。他們建議政府可為小巴行業特別設立一個小巴司機版「中高齡就業計劃」，增加司機入行意欲，解決小巴行業人手問題。



機場空運員工協會理事長方廷浩表示，機場工作長工時、交通時間長、24小時輪班，但機場基層前線一般只有1.2萬至1.3萬底薪，加上復常後工作量大增，種種因素窒礙新人入行意欲影響招聘，甚至導致舊員工亦處於流失局面，陷入雙失的惡性循環。

方認為與其擴大輸入外勞，僱主應在根源上提高現有薪酬待遇水平，吸引現時超過十萬名失業工友重投勞動市場，而非透過擴大輸入外勞。

公共小型巴士職工會理事李志容表示，運輸業輸入外勞存在交通安全隱憂，包括外來司機不熟悉香港交通法例及交通情況，而小巴司機工友更直指小巴行業存在薪酬低而請人難的問題，加上用膳時間不足、工作壓力大、責任與收入不成正比及沒有晉升機會等因素，只能吸引議價力低的年長司機

周小松稱，隨著未來機場三跑啟用，航空業未來將需要更多人手，並已就航空從業員的先天性問題已向政府反映意見，促請政府加大力度解決航空從業員交通不便等問題對於運輸業輸入外勞，周認香港應參考現時澳門職業司機不輸入外勞的政策，以釋除交通安全隱憂的疑慮。

香港運輸物流業工會聯會等4個工會代表聯同勞聯立法會勞工界議員周小松（右三）今日（30日）表示反對政府繞過現有制度，另闢途徑輸入外勞，擔心有關計劃缺乏監管、易被濫用，

四個工會就此提出三個訴求，包括建議檢討提升「補充勞工計劃」的實施效率，縮短審批時間；為小巴行業特別設立一個小巴司機版的「中高齡就業計劃」，增加司機入行意欲；因應專營巴士機場線申請加票價且加幅頗大，建議政府及機管局向機場員工提供員工專車，以及提以及提供交通費優惠，切實為機場員工解決交通不便、時間長和減輕其經濟負擔等問題。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



+ 6

另一位勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江指，如建造業及運輸業也設特別計劃輸入外勞，並參考院舍輸入護理員特別計劃，採用毋須勞顧會審閱申請，由專責小組以先到先得方式審批，「感覺上用特別計劃係繞過勞顧會，做法唔可取。」他又指，專責小組內無勞方代表，彷如「話批就批」。

勞工及福利局長孫玉菡直言，政府正就建造業及運輸業人力需求進行整體規劃，透露會在優先保障本地工人就業情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林偉江也表示，對運輸業要輸入司機感到奇怪，因香港與其他地方的道路規則、駕駛操作未必一致：「真係要輸入司機，係咪會有好多問題存在?」他又指，運輸業長期人工低，如不作調整，未能成功招聘都是正常，促政府在本地人才培訓及改善薪酬待遇上多下功夫。

建造業總工會副理事長趙建強表示，近年較少新血入行，未來將有更多工程要開始，業內確實有人手短缺，個別工種特別缺人，如紮鐵、模板、混凝土工人等。他指，行內部份工種或需要輸入外勞，但希望是在工會、商會、政府先商議取得共識前提下，才再就相關工種輸入外勞。

發展局今午也有發稿，指局方於建造業議會發表最新的《建造業人力預測報告》當日已表明，會參考有關報告，評估如何以多種策略，包括因應需要引入非本地資源的措施，以應對建造業人手需求。局方重申，目標是今年年中或之前完成評估，並為應對建造業人手需求提出整全策略。相關工作現正按目標時間進行中，局方會適時交代。