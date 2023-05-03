盧寵茂：社區隔離設施開支累計逾16億　正檢討未來用途安排

醫務衞生局局長盧寵茂表示，因應第五波疫情，除落馬洲河套區由中央出資援建的應急醫院和方艙設施外，本港其他8個地點的社區隔離及治療設施，均由特區政府負責興建及承擔建設開支。由去年起至今年1月底，政府承擔的相關開支共16億6800萬元，當中膳食、保安、清潔及消毒服務、公用設施及專用物料及家具及設備的開支，達13億9100萬元。



至於營運社區隔離設施的員工薪金開支，涉款2億7690萬元。



政府正檢討本港隔離設施的未來用途。圖中為已關閉的竹篙灣隔離設施（資料圖片/余俊亮攝）

盧寵茂書面回覆劉業強議員質詢有關隔離設施開支及檢討日後用途安排進時指，政府正就社區隔離及治療設施用途的未來安排，進行詳細分析及研究，具體細節在有決定後會適時公布。

他又指，特區政府就新冠疫情已取消隔離安排並全面復常，社區隔離設施已停止運作，只有小部分處於備用狀態，涉及的人手或資源為最低限度，用以維持基本保安和清潔服務及保障設施安全。

至於劉業強關注落馬洲河套區大部分用地早前用作興建社區隔離設施和應急醫院，有關安排有否影響港深創新及科技園的工程進度。

議員關注建隔離設施有否影響港深創科園發展

盧寵茂指，醫管局自今年4月下旬起，以落馬洲河套區的中央援港應急醫院作日間服務，推出「日間放射診斷服務先導計劃」，邀請臨床情況合適的病人前往應急醫院，接受放射診斷服務，以紓緩公立醫院放射科服務的壓力。

他又指，落馬洲河套區的港深創新及科技園發展大致分兩期進行，涉及第一期的主體工務工程和港深創科園第一期第一批次八座樓宇的興建已獲立法會撥款。第一期的主體工務工程主要包括土地平整及基礎設施的建設，已於前年7月陸續展開。樓宇興建方面，首三座樓宇已開始興建，預計會按計劃於明年年底起分階段落成。