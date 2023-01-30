簡約公屋｜啟德選址建多幢17至19層高樓宇　隔離設施或轉同一用途

《施政報告》提出興建3萬伙簡約公屋單位，以紓緩劏房等住屋問題。房屋局今日（30日）向傳媒簡介項目最新情況，並公布全部8個選址。當中啟德世運道選址佔地約5.7公頃，將會以組裝合成建築法，興建17至19層高樓宇，預料可提供約10,700個單位。



房屋局指出，3萬個單位將分布牛頭角彩興路、啟德世運道及柴灣常安街和常平街、元朗攸壆路、屯門第3A區、第54區、小欖樂安排及上水蓮塘尾。當局確認，簡約公屋造價有望削減10億元，最新估算約264.4億元。當中，約2,100個在元朗攸壆路的單位最快可在2024至2025年度落成。

當局亦承認，在政府土地上的社區隔離設施，如短期內未須作原有規劃用途，對將相關設施轉作其他用途，包括「簡約公屋」，持開放態度。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



「簡約公屋」八幅土地選址：



(1) 元朗攸壆路（新市鎮）；



(2) 屯門第3A區（新市鎮）；



(3) 牛頭角彩興路（新公布）（市區）；



(4) 啟德世運道（新公布）（市區）；



(5) 上水蓮塘尾；



(6) 屯門第54區（新市鎮）；



(7) 柴灣常安街/常平街（新公布）（市區）；及



(8) 小欖樂安排（新公布）（新市鎮）。



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房屋局副局長戴尚誠向傳媒介紹位於啟德世運道的選址，該地皮佔地約5.7公頃，將會以組裝合成建築法興建17至19層高樓宇，預料可提供約10,700個住宅單位，但暫未知會興建多少幢樓宇。

他續指，地面樓層會興建社區配套設施，而選址亦鄰近港鐵啟德站，形容交通十分方便。他又提到，用地現為綜合發展區商業用地，當局只是在未有確實用途前，興建簡約公屋，並不會影響其長遠用途。

記者在現在視察，發現現址部份屬「吉地」，部份則為城巴的停車場，亦有放置工程設施。

▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



當局指出，簡約公屋設計和建築工程項目費用，以及相關額外基建工程，合共可以削減10億元，最新估算為264.4億元。

當局決定分兩次申請工程撥款，首批共四個分別位於元朗攸壆路；屯門第3A區；牛頭角彩興路；和啟德世運道的項目，可提供約1.7萬個單位。次批餘下共四個分別位於上水蓮塘尾；屯門第54區；柴灣常安街/常平街；和小欖樂安排的項目，涉及約1.3萬個單位。

如獲財委會批准第一筆撥款，約2,100個在元朗攸壆路的單位最快可在2024至2025年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025至2026和2026至2027年度分階段落成。

「簡約公屋」八個選址：



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簡約公屋將提供不同大小的單位，包括可供一至二人入住的細單位，以至四至五人入住的大單位。根據最新設計，單位的室內樓面面積介乎約13至31平方米，位於市區及新市鎮的項目將提供較多大單位。

簡約公屋每個單位均設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間，並會配備電熱水爐和位於洗手間的抽氣扇等基本設備。

屋邨會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用，運輸署會落實不同項目的交通配套安排，並計劃邀請日後的營運機構為居民提供合適的基本服務，例如零售、自助洗衣、溫習室、活動室、休閒和社區服務等。

當局亦提及，現時設有隔離設施的用地，部分屬政府土地，其餘由私人發展商借出，當毋須再作抗疫之用時，政府會安排適時交還私人土地；至於政府土地，如短期內未須作原有規劃用途，對將相關設施轉作其他用途，包括「簡約公屋」，持開放態度。