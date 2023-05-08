勞聯指預防中暑指引過於保守　過去兩年僅3次達到紅色　從無黑色

勞工處今日（8日）公布《預防工作時中暑指引》，5月15日開始推行。新指引提供基於「香港暑熱指數」發出的「工作暑熱警告」作為評估的項目，相關警告分為黃、紅、黑三級，指引列明在不同級別警告下工作和休息安排的訂定準則。



勞聯立法會議員林振昇、周小松認為，相關指引過於保守，而指過去兩年僅出現3次達到紅色警告的指標，更從未出現過達到黑色指標的情況，認為可以參考天文台最新推出的「極端酷熱天氣特別提示」適當調整。



工作暑熱警告分為黃、紅、黑三級。（預防工作時中暑指引）

指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

新指引分為黃色、紅色和黑色三項工作暑熱警告，對應不周的暑熱指數水平。暑熱指數達30至32度為黃色警告，32至34度為紅色，34度以上則為黑色。暑熱指數不單止要計算溫度，亦要計及濕度。指引將不同勞動分類，並建議在不同警告之下的休息和工作時間。

指引不具法律效力 若成效不彰應立法

勞聯認為指引不具法律效力，實施後兩年才檢討亦過於保守，促請1年後檢討，若成效不彰應盡早立法制定炎熱天氣下的工作安排。

林振昇表示，指引達到紅色或黑色部份工種才需要停工，但過去兩年暑熱指數只有3次達到紅色警告的32至34水平，而且持續時間較短，更從未出現34以上的黑色警告水平。

勞聯認為預防中暑指引過於保守。（資料圖片/勞聯提供）

倡參考極端酷熱天氣特別提示安排停工

林振昇認為指引過於保守，或低估了工作環境的酷熱情況，建議政府調整，例如考慮天文台最新推出的「極端酷熱天氣特別提示」，當氣溫預計或已經達到35度以上的極端高溫，就要提早作出防止中暑的工作安排，或考慮停工。

周小松具表示，有不少工友認為指引的措施較為複雜，擔心勞資雙方會有爭拗，認為應加強宣導並推動僱主遵守指引，一但發現成效不彰就要立即檢討。