中暑｜熱衰竭嚴重可致命　年長、慢性病患者猶小心　提防11種徵狀

在炎熱潮濕天氣裏，若長期無適當防護，很容易就會發生熱傷害，尤以中暑最嚴重，若處理不當，將導致器官衰竭、甚至死亡，且死亡率超過30%。若發現出現中暑現象，務必迅速離開高溫環境、鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風，並以最快的速度就醫。



台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，是熱傷害的高危險族群，更應小心謹慎面對。

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為避免熱傷害，大家可熟記三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。在高溫中盡量穿着輕便、待在室內涼爽、通風或有空調處；成人每天應至少飲用6～8杯水（240ml/杯）的白開水，分次小口慢慢喝；嬰幼童及長者也應該避免在上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出。

1. 保持涼爽

(一) 穿着輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服。

(二) 室內窗戶加裝遮光窗簾，避免陽光的直接照射，並關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱。

(三) 盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。

(四) 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在車內。

(五) 僱主需加強通風設施或採用空氣調節器，以隔離工作場所的高溫設施及提供散熱裝置，減少熱能散發到工作間。

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2. 補充水分

(一)不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，建議成人每天飲用6-8杯水(240ml/杯)的白開水，分次小口慢慢喝，並隨着活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整。但患有疾病或經醫囑限制水量者，應遵循醫師的建議，並詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量的白開水較為適宜。

(二)每日攝取適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。

(三)避免補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

3. 提高警覺

(一) 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。

(二) 嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

(三) 為預防員工熱傷害，僱主應提供適宜的工作環境、相關防護措施，並宣導預防熱傷害以及重新調整分配工作，避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時或依勞工身體狀況安排適度休息。此外，僱主應安排相關課程，使員工認識熱傷害的症狀，以強化預防熱傷害的發生。

台灣國健署呼籲，如出現以下熱傷害的警訊，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

1. 體溫升高

2. 皮膚乾熱變紅

3. 心跳加速

4. 無法流汗

5. 頭痛

6. 頭暈

7. 噁心

8. 嘔吐

9. 神智混亂

10. 抽筋

11. 昏迷



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