近400政府律師出席國安講座　林定國：落實國安法須堅持法治

律政司今天在政府總部（8日）舉行國家安全講座，近400名政府律師參與。律政司司長林定國指，要落實國安法，必須堅持法治原則，過程中必須「有法可依」及「有法必依」。而「有法可依」是要不斷完善國安法律，確保手上的工具精良；「有法必依」是必須準確地執行有關國家安全的法律，在有需要時在工具箱中找出適合的工具針對性解決問題。



他指，講座要求所有能出席的政府律師與會，是因為在實戰環境中，律政司不同部門均有機會碰到涉及國安的事情，因此必須要對國安保持高度敏感度、對國安法律有紮實的認識。



林定國強調，完善國安法律及確保法律得到正確執行，是律政司工作的重要組成部分。維護國安，既是法律責任，也是應有之義。他指《香港國安法》第10條，要求特區不同組識開展國家安全教育，提高大家的國家安全意識和守法意識。推廣法治教育，包括國家安全教育，亦是他設立法治教育督導委員會的其中一個目的。

他期望有一日，每一位市民大眾，不論背景，都會自動自覺遵守及尊重國安的法律。他形容這是一個非常艱巨且長遠的目標，但千里之行、始於足下，必須有愚公移山的精神；同時堅守一個基本原則，就是必須以身作則，由自身做起。

林定國指今天的講座是一個開端，往後將會要求定期及恆常舉辦國家安全的活動，也會考慮邀請其他人士如外交部駐港公署、執法部門等代表分享與國安相關經驗和情況。