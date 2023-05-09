麥美娟批明報尊子漫畫抹黑政府委任滅罪、防火委員會原則

《明報》「尊子漫畫」今日（9日）刊登一篇有關特首委任滅罪委員會的漫畫。民政及青年事務局批評是政治凌駕道德，局長麥美娟嚴厲譴責。



5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

「尊子漫畫」今日內容稱，學歷不同於工作能力，又指會考中英數不合格、膽固醇過高、有心臟病、色盲都沒有問題，只要特首認為合適都可以委任做防火、滅罪委員會委員，由他們把關篩選區議員，市民都很放心。

批侮辱膽固醇過高 暗示無能力貢獻社會

民青局批評該漫畫扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份，侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德。

民青局說，現有機制下政府委任地區委員會委員的原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，以及充分兼顧地區委員會的職能和工作性質等，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士。

稱明報「接二連三」扭曲地區治理建議方案

局方又稱，近日《明報》接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為。