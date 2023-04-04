議員再問及《明報》尊子漫畫　鄧炳強：犯法的人才擔心執法工作

立法會保安事務委員會今日（4日）開會，討論警務處三項申請，合共約57.8億元，當中包括申請52億元撥款，建立新一代通訊系統，包括核心網絡、通訊平台以及在全港各地建立無線網絡。新民黨立法會議員李梓敬不開名提及政治漫畫家尊子刊登在《明報》副刊的漫畫，及後追問局方如何跟進不實資訊發放。保安局局長鄧炳強稱，就任何有可能違法行為會蒐集證據，有證據就作出拘捕，足夠證據就會作出檢控。



+ 2

吳傑莊促採購平衡國安風險

選委界立法會議員吳傑莊稱，警隊在2016年曾獲立法會撥款提升相關工程，現時不夠10年又再申請撥款，質疑其中有否浪費資源、新的系統會否平衡國安風險。鄧炳強表示，當年撥款涉及4個範疇，部份已經完成，並會兼用日後發展，故不會浪費。國安方面，鄧指去年已經有新條款，物料採購等都必然考慮國安問題，包括採購不會遭受禁運等，會採用可靠的工程。

馬逢國質疑為何要租用公共流動網絡

選委界立法會議員馬逢國稱，購置及建設約500個基站會否有安全隱患，又為何要租用公共流動網絡商的流動寬頻網絡。鄧炳強解釋指，如覆蓋香港需要2,000個基站，500個基站基本合理覆蓋，但如建設額外1,500個基站不符合成本效益。他又稱，500個基站負責收發資料，不是儲存，故不會有安全隱患。

+ 1

鄧炳強稱新系統對市民有好處

李梓敬發言時指，有媒體漫畫「抹黑計劃」，如計劃涉款200億元，以及用「監獄對付你哋」，問保安局有何宣傳解說工作。鄧炳強指，對於不實指控，如尊子的誤導指控，澄清系統增加執法人員效率，對市民只會有好處，犯法的人才會擔心執法工作。

及後李梓敬追問會否跟進不實資訊。鄧炳強稱，當然就任何有可能違法行為會蒐集證據，有證據就拘捕，足夠證據就作出檢控，「無論你犯呢啲煽動性法律又好，任何法律都好，呢個都係執法人員嘅天職嚟嘅。」