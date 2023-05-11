劉光源到立法會舉行講座　分析國際形勢　無提香港角色

外交部駐港特派員公署特派員劉光源今日（11日）到立法會大樓，為議員進行關於國際形勢和外交專題的講課，提到中國特色大國外交，對美及對俄關係，但未有提及香港的角色。



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狄志遠：提到對俄、對北約關係 及印太戰略

新思維立法會議員狄志遠稱，劉光源主要分享國家政策，如大國如何處理國際關係，稱內容豐富、機會難得。他指本次是單向講解，沒有設問答環節，希望下次有更多互動。他又稱，本次純粹聽取講解，大部份議員都有出席，劉沒有提及香港情況，亦沒有就任何事對議員作出提醒。

據了解，劉光源談及關於全面推進中國特色大國外交，分享國際形勢、外部環境，有提及與俄羅斯和與北約的關係、印太戰略等。

有出席人士指，劉光源談及全球治理秩序失衡加劇，西方蓄意破壞國際經濟合作，而中國特色大國外交，是致力人類和平。

5月11日，外交部駐港公署特派員劉光源到立法會舉辦講座，狄志遠指內容無提及香港角色。（梁鵬威攝）

提及三大關係 冀與美國有健康關係但無特別期望

另有人指，劉光源主要講解大國關係，談及三段國際關係。講解中美關係時，稱中國希望與美國有健康關係，但對此亦沒有特別期望。中俄關係則如同官方所言，不結盟、不對抗、不針對。中歐關係則希望繼續努力發展。

有與會者稱，劉光源談及中國受到美國打壓，中美貿易戰是其中一個例子。又稱劉指出中國對中美關係不存在任何幻想，美國以零和主義阻礙中華民族偉大復興，中國則倡議人類命運共同體，要達至共贏。

有指劉提出多個重點，包括中國堅持獨立自主的和平外交；堅持拓展全球夥伴關係、深化全方位外交佈局；要就全球治理變革進程成為參與、推動、引領者等。

有參與的議員認為，共產黨是學習型政黨，或認為香港議員都要就不同領域有所認識，估計日後亦會繼續為議員舉行座談會或講座。