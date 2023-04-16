夏寶龍考察香港｜首訪立會晤議員　提醒：不要覺得反對就是民主！

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（16日）繼續在港第4天考察行程，到立法會大樓與議員交流及出席午宴，逗留大約三個半小時離開。今次是歷史性首次有港澳辦主任到訪立法會大樓，與全體立法會議員見面。據悉，席上主要討論行政立法關係，有議員引述夏寶龍稱：「不要覺得反對就是民主！」



據悉，夏寶龍期望立法會支持政府依法施政，及強調國家安全的重要性，但未有觸及《基本法》23條立法。夏寶龍又透露一直有意來港看看，又指立法會大樓是神聖的地方。陪同夏寶龍到立法會還有履任中聯辦主任後首次踏足立會大樓的鄭雁雄。行政長官李家超亦有陪同到立法會出席會面和午宴。立法會主席梁君彥則指，夏寶龍滿意立法會表現。



夏寶龍離開立法會後，返回外交部駐港特派員公署與中資機構駐港代表會晤，之後會到政府總部和律政中心，分別會見紀律部隊及大律師公會代表。



提醒民主不一定是「一人一票」

據悉，夏寶龍期望香港社會團結一致，為市民謀福祉，又希望立法會支持政府依法施政，各自做好自己崗位。有議員引述夏寶龍表示，民主發展需要有質素，聆聽不同意見，但不一定是「一人一票」，西方民主制度也有自身問題，更提醒議員：「不要覺得反對就是民主」，並指民主可以是協商，內地正是其中一個例子，最重要是找到對人民有益的道路。

有議員形容夏寶龍是「脫稿」發言的「肺腑之言」，而「不要覺得反對就是民主」是一整套論述，夏寶龍是指即使在資本主義社會下，都有不同模式的民主；澳洲、英國、美國等西方國家都有不同形式的民主，香港要取長補短。

引述夏寶龍：立會是神聖地方卻遭暴徒破壞

與會者又引述夏寶龍稱，香港不能再蹉跎歲月，過去幾年立法會的混亂局面永遠不再發生。夏又指立法會是神聖的地方，過去卻被暴徒破壞。夏寶龍又寄語議員留意個人形象，因為會影響立法會整體形象，建議議員應視前人大常委譚耀宗為榜樣。

據悉，夏寶龍在交流期間指，一直都想來香港走走，但過去因為天災人禍，致未有機會來港。夏寶龍又有談及國家安全的重要性，但未有觸及《基本法》23條立法。

梁君彥：滿意立法會表現 期望為民謀福祉

立法會主席梁君彥指夏寶龍滿意立法會表現，期望議員能為市民謀福祉。不過，梁拒絕透露夏寶龍的談話內容，但形容夏寶龍態度誠懇，又指立法會會議廳見證過香港最黑暗和光明的一面，會議廳見證議員在國徽和區徽下莊嚴宣誓，履行職責。梁形容今次的見面是歷史性時刻。

如果沒有《港區國安法》和「愛國者治港」，相信沒有特首會有膽量安排今次交流活動。 立法會主席梁君彥

葉劉淑儀拒回應北都與交椅洲發展優次

有五名議員有機會在會晤中發言，其中身兼行會召集人的葉劉淑儀指，今日是歷史性交流，讓她感受深刻。她指香港是中國一部分，過去立法會安排與中央官員交流會「舉步唯艱」，認為今次會面是撥亂反正的里程碑，她擁護愛國者治港和完善選舉制度，認為豐富了本港的人才庫、增多樣性。

她又指，立法會內有8名行會成員，在支持行政主導的同時，他們也會履行議員職責監督政府工作。被問及她曾公開指基於政府財政壓力，北部都會區的發展應優先於交椅洲填海，與夏寶龍昨日指兩者發展皆關乎香港未來有否抵觸社會團結一致時，她回應稱：「無補充」。

其他有份發言議員包括身兼行會成員、政協常委的建制派班長廖長江。他指，現時立法會內共有24名身兼人大或政協的議員，認為可利用相關平台助議員履行職責，包括了解國策、落實二十大精神的部署和更好融入國家發展大局。他稱向夏寶龍報告落實愛國者治港後的議會運作，建議如何提升管治及政府如何改善經濟。

李慧琼：夏寶龍一直留心立法會工作

身兼人大常委的民建議議員李慧琼也形容今日是歷史性時刻，感受到中央對香港和立法會的關懷，又引述指夏寶龍稱一直想來香港走走，旦礙於疫情未能成行。她指，夏一直留心立法會工作，鼓勵議員團結一致，做好憲制角色。

她稱向夏寶龍反映現時行政立改善，交代了新一屆立法會通過不少重要法例，包括過去曾遭反對派拉布的版權修訂條例。她又向夏寶龍表達，期望行政機構在醞釀政策時，早點與議員溝通。

工務小組主席、經民聯的盧偉國指，向夏寶龍反映了政府正加快開拓土地，議會如何配合。他稱，眾所周知，昔日遭攬炒派干擾令工務工程撥款受影響，市民是最大受害者。落實愛國者治港後，財會通過近一千億工程，全部屬民生工程，相信議會同事會積極務實去審批撥款。

工聯會議員黃國則稱向夏寶龍反映打工仔聲音，包括發展經濟同時改善民生，提高高質量就業率；推動八大中心時，為年青人創造高質素職位；房屋問題，打造安居樂業。

狄志遠：期望能保留區議會

五名代表發言後臨時抽出一名議員發言，實政圓桌田北辰被選中，而「落選」的新思維狄志遠指自己本準備好發言稿，惟終錯失機會。狄志遠指，疫情後走向復常，但仍有不少港人對前景感負面，認為香港與昔日不一樣、甚至離開香港，期望可保留區議會、及公民社會表達意見的空間表達意見：「議會、社會穩定，但更重要的是民心穩定。」

選委會界議員吳傑莊表示，今次有中央官員親身到立法會與議員交流，屬破天荒安排，感受到中央對香港的關懷。他又指，社會仍需警惕國家安全風險，穩定環境來之不易，立法行政機關需共同努力建設香港。

5議員未出席會晤 因離港或抱恙

今日的歷史性會晤，有5名議員未有出席，梁君彥指他們缺席的原因分別是離港或抱恙。據悉，離港的包括馬逢國、林新強、梁文廣和尚海龍，另一缺席者為吳秋北。參與會面的議員進場時不可帶手提電話、進食時間以外要戴口罩及避免握手；議員又被要求須於前一日及當日取得快測陰性結果，如這三日內有咳嗽、發熱等病徵，不得參與活動。