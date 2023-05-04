外交部駐港公署批美參議院通過涉港謬論：停止干預和抹黑

美國參議院日前通過涉港決議，譴責北京破壞香港民主和法治。外交部駐港公署今日（4日)表示強烈譴責及堅決反對，批評美國「國會及行政當局中國委員會」發表涉港謬論，公然詆毀抹黑香港國安法及特區人權法治狀況，為黎智英等反中亂港分子撐腰站台。發言人要求美西方政客停止對本港事務的干預和抹黑。



外交部駐港特派員公署再批美國國會。（資料圖片）

發言人指，美國與西方政客的所作所為，只會自曝其醜，讓世人看清勾結包庇反中亂港分子、干擾破壞特區法治秩序的真實面目和險惡用心，敦促西方政客擺正位置，認清現實，立即停止對「一國兩制」和香港事務的干預和抹黑，否則只會遭受一次次失敗的下場。

發言人指，法治是香港保持長期繁榮穩定的基石，香港社會必須在治法軌道上運行。人們不會忘記在修例風波期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，到處打砸搶燒殺，外部勢力公然策動港版「顏色革命」，妄圖把香港從中國再分離出去。人們也不會忘記，黎智英等反中亂港分子四處竄訪，公然乞求美國製裁中國、制裁香港甚至叫囂「為美國而戰」。發言人指：「他們犯下的樁樁罪行，於法當責，於理難容！」

發言人強調，外部勢力任意對香港事務指手畫腳、興風作浪的日子已經一去不復返，「一國兩制」成功實踐的生動事實，絕不是某些偏狹無稽的抹黑污蔑能夠歪曲和顛倒，「一國兩制」行穩致遠的歷史進程，也不是某些聲明和決議能夠阻擋。