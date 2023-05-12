議員批「智方便」極不方便　財委會通過約2億以優化平台

立法會財務委員會今日（12日）舉行會議，財會批准在基本工程儲備基金「電腦化計劃」下開立為數約1.93億元的新承擔額，用以提升「智方便」平台。



不過，會議上多位議員批評「智方便」平台極不方便。其中民建聯會計界議員黃俊碩稱，剛下載「智方便」，但驗證身份證時「又打橫、又打直、又打斜」但都不成功，兩分鐘後「燥咗」便卸載。逗得創新科技及工業局副局長張曼莉尷尬地笑。張曼莉稱，一定會做好優化。署理政府資訊科技總監黃志光則表示，如果黃俊碩有興趣的話，會後再約他安裝。



「智方便」掃身份證要「掃十萬次」

立法會議員楊永杰指，「智方便」是「智不方便」，登記要掃身份證但一直提示反光，結果「掃十萬次」，認為吸引不到市民使用。張曼莉稱，希望優化後在保障身份準確性的前提下，不需要影相太多次。

跳轉頁面太多次 令人迷失方向

民建聯立法會議員葛珮帆亦指出，早前用「智方便」申請續牌，但頁面跳去運輸署網站、再跳回「智方便」，歷時4小時才解決問題。工聯會立法會議員梁子穎亦指出，跳轉頁面情況不理想，簡直令人「迷失反向」。

對此，張曼莉表示會簡化流程，優化平台至一鍵登入，避免出現議員使用時的情況。

通過兩個開位項目 狄志遠均投下反對票

會議上，財會先通過在勞工及福利局開設1個首長級丙級政務官職位，以及在財政司司長辦公室轄下政府經濟顧問辦公室開設1個首席經濟主任職位。立法會議員何君堯及狄志遠投下反對票。及後，財會通過在醫務衞生局開設1個「中醫藥發展專員」職位。狄志遠亦投下反對票。