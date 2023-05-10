立法會三讀通過調高煙草稅　盧寵茂稱下月諮詢下階段控煙政策

財政預算案早前提出將香煙每支的煙草稅上調0.6元，即加價約31.5%。立法會今日（10日）三讀通過《2023年應課稅品(修訂)條例草案》。自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝稱，吸煙對身體不好，呼籲市民戒煙，但成年人如果明白吸煙禍害亦應有選擇權。他指出2014年至2022年沒有加煙稅，但吸煙率有所下降，認為教育、社會氛圍等都會令人減少吸煙。



醫務衞生局局長盧寵茂稱，雖然香港的吸煙率低已經世界前列，但希望達到無煙香港。對於議員指加煙稅對減低吸煙率無效，他直言不同意，又指政府不會因為非法行為而退縮、避事，私煙要得到遏制。他又稱，下月會推出諮詢文件，就下一階段控煙政策展開公眾諮詢。



海關不時檢獲懷疑私煙。（資料圖片/陳浩然攝）

議員擔心大幅增加煙稅令私煙猖獗

民建聯立法會議員郭玲麗擔心大幅加價會令私煙買賣有上升趨勢，舉例去年6月海關處理240宗私煙案件，希望政府打擊私煙，調配資源人手進行相關工作。她希望政府檢視控煙工作成效，減低吸煙人口，打造無煙城市。

調高煙草稅令市民感「肉赤」而減少吸煙

本為中醫師的民建聯選委界立法會議員陳永光稱，9年沒有調整煙稅，香煙變相容易購買，調高煙草稅會令市民感到「肉赤」而減少吸煙，雖調高煙草稅不能讓全部人戒煙，但仍有效。

條例草案旨在修訂《應課稅品條例》（第109章），把各類煙草的稅率調高，以實施財政預算案中提出的建議，該建議已經由本年2月22日上午11時起生效。