大灣區青年航空業實習計劃　首批38名內地學員抵港　機場實習50周

去年於施政報告提出的「大灣區青年航空業實習計劃」正式啟動，運輸及物流局局長林世雄今日（13日）在網誌稱，計劃下首批學員共38人周五（12日）抵港，他們全部來自廣東科學技術職業學院，正修讀空中服務員專業，他們將留港接受為期50周的課堂培訓，並會到機場不同崗位實習，學習辦理登機手續、接機及登機服務等與旅客接待相關的機場運作流程，而來自廣東省另一院校的實習生預計今年第三季到埗。



運輸及物流局局長林世雄稱，政府一直支持香港國際航空學院發展成為區域航空培訓中心，為香港充實人才庫，亦可以令香港成為區內航空專業人員的搖籃。（資料圖片）

林世雄在網誌稱，實習計劃首年名額450個，負責該實習計劃的香港國際航空學院已接洽內地多所提供航空培訓的院校，除首批到港的38名內地學員外，來自廣東省另一所院校的實習生預計會於第三季到埗，未來將有更多內地學生能透過實習計劃到香港國際機場觀摩學習。

林世雄指，航空學院過去一直有提供不同的航空業培訓課程，截至去年底，已為超過1,200名來自內地機場的員工提供與客運大樓和飛行區運作及管理相關之課程及掛職培訓，當中有約150名學員來自大灣區，而「大灣區青年航空業實習計劃」和過往不同的是，對象是年紀較輕的大專學生。

38名學員赴港前在珠海與香港機場管理局及內地相關航空培訓院校的代表合照。（運輸及物流局網誌）

計劃下首批38名學員年齡介乎19至21歲，全部來自廣東科學技術職業學院，他們正修讀空中服務員專業已掌握航空業的基礎知識和技能。在留港接受50個星期課堂培訓及到機場不同崗位實習時，他們將學習辦理登機手續、接機及登機服務等與旅客接待相關的機場運作流程。

林世雄指，政府一直支持香港國際航空學院發展成為區域航空培訓中心，既可以為香港充實人才庫，亦可以令香港成為區內航空專業人員的搖籃，有利香港和大灣區航空業的持續發展，鞏固和提升香港作為國際航空樞紐的地位。