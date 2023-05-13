政府代表團參與聯合國婦女會議　澄清香港人權及集會自由受保障

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗昨（12日）率政府代表團，赴瑞士日內瓦出席聯合國消除對婦女歧視委員會會議。政府發言人指，代表團會上就香港人權狀況及婦女發展作出澄清，包括表明《香港國安法》已明確規定香港維護國家安全應當尊重及保障人權；所有港人依法享有選舉權及被選舉權；以及香港市民集會及遊行自由受《基本法》和《香港人權法案》的充分保障。



政府發言人指，代表團在會上講解《消除對婦女一切形式歧視公約》在香港實行情況，強調政府致力保障婦女免受一切形式的歧視、不公甚或暴力對待。代表團亦回應了委員會的提問，並就委員會對香港特區人權狀況及婦女發展的關注事項作出澄清。

政府稱，委員會對《香港國安法》的關注，代表團清晰指出，國安法明確規定港府維護國家安全應當尊重和保障人權等，強調《公約》下權利和自由在香港得到充分保障。

對於早前有婦女組織臨時煞停遊行，代表團在會議上澄清香港市民的集會及遊行自由受到《基本法》和《香港人權法案》的充分保障，但行使和平集會的權利時必須遵守法律，警方一直按照《公安條例》及相關法律處理公眾活動，並會就個別活動作出全面評估，以考慮是否對該公眾活動發出不反對通知書及施加相應條件等。

政府稱，委員會關注到外傭轉換僱主的問題，代表團強調政府充分尊重外傭的權利，與本地工人一樣《僱傭條例》的保障等。代表團向委員會強調，香港的婦女將一如既往免受一切形式的歧視、不公或暴力對待，至於在日內瓦舉行的會議結束後，委員會會本月底發表審議結論。