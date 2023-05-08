聯合國會議審議婦女狀況　港婦女組織對北歐由丈夫打理家庭感深刻

聯合國消除對婦女歧視委員會本周五（12日）在瑞士日內瓦將審議香港第四份報告，除政府將派出代表團出席外，本港亦有婦女組織代表赴瑞士日內瓦參加會議。



香港天津工商專業婦女委員會主席蔡關穎琴認為，香港婦女狀況屬於「比上不足、比下有餘」，認為香港仍有婦女在家庭擔當照顧者角色的既定思維，又稱曾見有北歐家庭，妻子外出工作、丈夫細心打理家庭的情況，令人印象深刻。



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指港婦女仍被定型家庭主婦

香港天津工商專業婦女委員會主席蔡關穎琴，本身是一名律師，其丈夫則為全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，過去投入不少婦女工作、亦是五名兒女的母親。

蔡關穎琴認為，香港婦女狀況屬於「比上不足、比下有餘」，因本港男女同工同酬，地位在近年有所提升，但較之北歐一些國家，香港仍有婦女在家庭擔當照顧者角色的既定思維。

組織領事配偶團活動 收到女領事「在家主夫」申請參加

她曾組織領事配偶團活動，舉辦各國駐港大使配偶的活動，當時有女領事的男配偶申請參加，她指與委員商議後，認為配偶無分男女，欣然接受對方加入。她指，該名丈夫負責家務及照顧子女，更不時與其中委員分享烹飪心得，鑽研特別的烹飪工具等，令其印象深刻。

她更認為，在一些男女平等觀念上，「內地其實先進過我哋」，例如香港舊時公務員，已婚女性必須冠上夫姓，內地則無此要求。她又指西方亦有冠夫姓的傳統，更笑言認識一位朋友，每年改姓，「年年改嫁、年年離婚、暴露咗女性婚姻狀況。」

另一名同往當地的國際婦女會執行主席徐守然則稱，香港婦女在職場、教育等各方面待遇均較20年前有所提升，並指疫情期間女性作為家庭照顧者身份時常壓力沉重。

徐又指，婦女會有提供平台協助婦女處理情緒問題，疫情期間亦曾在網上舉辦不少活動，特首夫人李林麗嬋亦不時參加活動，加入其中。