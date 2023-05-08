民政局派團赴聯合國講解婦女狀況　麥美娟：對不實政治攻擊感失望

撰文：何瑞芬
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聯合國消除對婦女歧視委員會本周五（12日）在瑞士日內瓦將審議香港第四份報告，香港政府將派出十人代表團，隨中國代表團一同出席會議。代表團由民政及青年事務局統籌，局長麥美娟接受訪問時指，今次目的是「說好香港婦女故事」及與國際攜手促進消除婦女歧視工作，惟國際因政治原因，對香港婦女狀況及《港區國安法》等有諸多抨擊，包括指控2019年反修例示威期間警方處理女示威者的手法，以及早前婦女團體取消遊行等。

麥美娟表示，對重要的國際會議被政治原因騎劫感失望，「好無聊、好失望，謠言謊話係重要會議翻炒，炒嚟炒去炒幾年。」她強調港府也不會放棄任何一個澄清機會，代表團會在會議上「講清講楚、以正視聽」。

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聯合國將在周五根據中國就《除對婦女一切形式歧視公約》提交的第九次定期報告舉行審議會，當中香港的第四次報告亦納入其中，港府將由民青局常任秘書長林雪麗率領十人代表團隨隊參與會議，包括各部門代表等。

麥美娟：不放棄任何機會在國際上澄清不實指控

局長麥美娟接受訪問表示，希望借今次機會向國際公開香港婦女發展、社會成就等成果，以此「說好香港婦女故事」。

近年隨《國安法》在港實施，不時有外國政府或組織等，各方抨擊香港情況。麥美娟表示，婦女議題方面亦遭到西方的扭曲，強調今次會議應理性討論、加強國際間合作，以促進消除婦女歧視的工作，「但偏偏係應該要合作工作上，倒返轉因為政治原因騎劫咗，喺度抹黑。」她稱儘管如此，港府也不會放棄任何一個機會，在國際上澄清不實指控，會「講清講楚、以正視聽」。

謠言謊話喺重要會議翻炒，炒嚟炒去炒幾年，真係好無奈、好失望。
民政及青年事務局局長麥美娟
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常秘林雪麗：婦女團體取消遊行或無信心有序進行

常任秘書長林雪麗則稱，外國主要在三方面批判香港婦女事務，首先是《國安法》實施，其次提到2019年反修例示威浪潮期間，警方處理女性示威者手法；第三則是近期婦女團體撒回遊行一事。

她解釋，警方處理女示威者的指控完全是不實、無根據的報道，「會有人出嚟講，但只話有匿名女仔，但匿名女仔從來都匿名」；至於婦女團體遊行，她稱警方已發出不反對通知書，最終該團體或因無信心安排有秩序遊行而取消，形容國際以此抨擊香港婦女狀況「係失實、係政治原因。」

18個政策局常任秘書長　女常秘佔12席

麥美娟強調，近年香港在婦女工作上有不錯的成果，除增加或增設產假及侍產假外，政府各諮詢會女性參與率已由2004年的25%增至現時36%，目前18個政策局有12名常任秘書由女性擔任，比例達三分二。她指，女性無論在職場還是學業上機會均較以前進步，目前香港約一半的會計師及執業律師是女性；醫科及牙醫等過往以男性為主的課程，女性比率亦由1997年的37%增至近年超過60%。

麥認為香港婦女地位與其他國際大城市相若，當局會繼續推動相關工作。她指出，社會常有種氛圍，界定女性必需要生育或照顧家庭，強調不應以性別取決其對應崗位，「香港女性同男性一樣，勝任不同崗位。」她又認為，香港生育率低是一種現象，且並非香港獨有，政府已成立婦女自強基金，協助雙職婦女等。

相信香港作為國際大都會，我哋同其他城市比較（婦女地位）相若，甚至可能更多，你見到我哋政府女性常秘比例幾高。
民政及青年事務局局長麥美娟

林雪麗表示，今年財政預算案已宣布婦女自強基金加碼至1億元，對基金的每年撥款會增至2,000萬元，日前婦女事務委員會已開會商討運作細節，計劃開放予非牟利非政府機構申請資助，開辦協助婦女融入職場、學習新科技及婦女精神健康三方面的課程或計劃：「例如有婦女想做KOL但又要照顧小朋友，可以教佢用新手機，呢啲就可以資助。」

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