區議會改革｜建制派收集119萬人簽名支持 李慧琼：反映廣大民意

由建制派組成的「香港各界撐完善地區治理大聯盟」於本月5日起，在全港設4,921個街站舉行簽名活動，截至昨晚（13日）8時，共收集了119萬個簽名支持區議會完善方案。



聯盟總召集人李慧琼今日（14日）表示，自己落區宣傳方案時，感受到市民對區議會新方案的支持及期望，街站在短短十日內收集到逾百萬簽名，反映廣大市民不希望再見到「區議會亂象」。



「香港各界撐完善地區治理大聯盟」於本月5日起在全港設4,921個街站舉行簽名活動，截至昨晚（13日）8時，共收集了119萬個簽名支持區議會完善方案。（夏家朗攝）

特區政府早前公布完善地區治理建議方案，大聯盟即於5月5日起，在全港動員逾2萬名義工，設4,921個街站發起簽名活動及會組織座談會，宣傳及爭取市民支持方案。

李慧琼公布簽名活動成績，指截止昨晚（13日）8時，收集了119萬個簽名，其中約30萬個簽名在網上收集所得，逾88萬個簽名則在街站收集所得，即每個街站平均收集170多個簽名。

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李慧琼感謝過去十日支持聯盟的市民和團體，她在落區時能親身感受到市民對完善區議會方案的期望、訴求及支持，認為廣大市民不希望再見到於「區議會亂象」，期望區議會能回歸本份，解決民生問題，及為市民提供貼身服務。

李慧琼表示，聯盟會再爭取更多市民支持，在地區會辦講座、繼續落區宣傳方案等，「相信繼續努力，簽名數字可以再上升。」