狄志遠指區議會民主成份有落差　曾國衞：民主成份屬「僭建」

政府早前公布完善地區治理建議方案，立法會研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會今日（12日）舉行首次會議，新思維立法會議員狄志遠稱，區議會新舊方案的民主成份有明顯落差，希望將來都五光十色，又質疑區議員變相向政府交代，並非向市民交代。



政制及內地事務局局長曾國衞稱，《基本法》沒有提及區議會組成是必須由選舉產生，有別於立法會及特首選舉。他又稱，所謂區議會「必須有民主成份」其實屬「僭建」，選舉亦不會刻意平衡政治及背景光譜。



政府早前宣布完善地區治理方案，區議會將組成將改為直選、委任及地區委員會互選。（資料圖片/林靄怡攝）

議員質疑委任議員做不好會否被「搣柴」

民建聯立法會議員陳克勤指，社會上對委任有偏見，其實委任都「一樣咁勤力」。不過，他亦質疑如委任議員做得不好，又會否被「搣柴」。曾國衞稱，直選及委任的工作一樣，有機制確保議員履職。

質疑民政專員職級低難統籌地區

民建聯立法會議員顏汶羽則指出，起動九龍東專員是D3職級，較民政事務專員為高，憂慮日後民政專員難以統籌，亦質疑區議員的KPI（關鍵績效指標）是否適用於民政專員，例如會否設地區辦事處。民政及青年事務局局長麥美娟稱，民政專員都有表現評估，而地區辦事處則是地區民政處，專員工作會接觸團體。曾國衞補充指，毋須擔心專員難以統籌工作，政府有整個團體負責。

專員放假或由鄰區專員署任 葉劉嘩然：做死！

新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，有外籍人士有意參選區議會，部份地區市民都希望區議員具流利英文。曾國衞稱，現時沒有限制外籍人士參與，只要是香港永久性居民就可以，並指特區強調用人唯才，只要愛國愛港都可以擔任區議員。

葉劉淑儀又質疑，民政專員始終會放假，屆時何人負責地區工作。麥美娟稱會由助理專員署任，或考慮由附近區域的民政專員署任。葉劉淑儀則嘩然，指「咁做死！兩個區多好多嘢喎！」此外，葉劉淑儀發言時稱麥美娟為「麥美娟議員」。

另外，曾國衞在開場簡介後讓麥美娟補充，但叫錯為「麥議員」，隨即引來議員哄堂大笑，麥發言時亦忍俊不禁。