區議會改革｜麥美娟列參選五條件：愛國者不論政見都可參選

政府本月初公布區議會改革方案，把直選議席數目大幅減少。民政及青年事務局局長麥美娟今日(13日)表示，不論參選者政見如何，只要是愛國者，不會做出危害國家安全的行為，真心擁護基本法和效忠特區都可參選，總括有五大條件。她稱委任議員時會用人唯才，她以自己服務過的葵青區為例，指會有較多物流業代表。



▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



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麥美娟今日到訪支持完善地區施政街站時，回應區議會改革。她指不論參選者政見如何，只要是愛國者，不會做出危害國家安全的行為，真心擁護基本法和效忠特區、在社會有一定代表性、在社區聯繫度高都可參選。她重申改革是希望令區議會回到《基本法》初心，把區議會重新定作非政權性組織，就政府施政發揮地區諮詢功能。

葵青區議會將有較多物流業代表

對於改革方案中的委任議席方面，麥美娟以自己以往曾當區議員的葵青區議會為例，表示由於當區有貨櫃碼頭，可能會有較多物流業代表。她又說如果一些地區屬校網，會有教育界代表，強調會按區情處理。

她又指，各地區的民政事務專員聯同地區3個委員會成員，陸續舉行街站，向市民解釋完善地區治理建議方案。她說今日曾到訪不同街站，形容市民支持方案，強調仍要多進行解說工作。