母親節｜偕妻女嘆「一盅兩件」慶祝　鄧炳強：冒雨都要去買蛋糕

今日（14日）是母親節，不少政壇中人也趁機向媽媽、太太們表達愛意。保安局局長鄧炳強在社交平台發帖，稱今天是「全年必須要放假嘅大日子」，分享今日與太太和女兒嘆「一盅兩件」慶祝母親節的相片，更透露自己冒雨都要去買蛋糕。



律政司副司長張國鈞就有先見之明，早在昨日（13日）已在社交平台發帖提醒網民今日（14日）是母親節，反問大家：「買咗花未？訂咗枱未？安排好節目未啊？」最後他笑稱：「我又唔係第一年做人老公/囝/女婿/爸爸……識做㗎喇！」



鄧炳強在帖文中以歌手容祖兒《世上只有》的歌詞「謝謝你的關顧與及無償的愛護」向太太表達愛意，笑指今天是全年必須要放假的大日子，透露女兒一早約了二人品嚐「一盅兩件」慶祝。至於鄧炳強會如何為太太慶祝呢？他指：「平日都係妳照顧成頭家，今日就等我照顧返妳，買個蛋糕慰勞妳平日嘅辛勞」，他更在文末特意標籤寫下「冒雨都要去買蛋糕」，就連立法會議員葛珮帆都在帖文下留言：「真係好閃」。

張國鈞昨日率先在社交平台發帖，向網民預告今日（14日）是母親節，更拋出一連串問題「買咗花未？」、「訂咗枱未？」、「安排好節目未啊？」「督促」大家慶祝母親節。他更上載了一張「通勝」製圖，提醒大家今日「宜聽教聽話」、「宜親親媽咪」、「忌頂嘴」等，最後更搞鬼地寫下「資料來源：我家小公主」。張國鈞亦十分識趣地說：「我又唔係第一年做人老公/囝/女婿/爸爸……識做㗎喇！」

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台說，天下母親的愛是偉大無私的，是永不止息的，是無微不至的。她續指，母親為照顧子女，孕育他們成長，培養他們成材，往往勞心又勞力，如果母親還要兼顧工作，承受的壓力及付出的心力更不簡單。

她透露，公務員團隊中，不少女同事正是要兼顧事業和家庭的好媽媽，既要為丈夫子女而操心，又要為服務市民而努力，她慨嘆：「實在值得大家給予最大的支持及鼓勵」。她最後鼓勵指：「為人子女對媽媽表達感謝和愛意，不只限於今日母親節，一年365天都是適當時間。一個簡單擁抱，一個短訊問候，一個關懷來電，已能讓母親暖在心頭。愛要及時，快快行動吧！」