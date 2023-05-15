康文署因缺人手未能全面開放游泳設施　議員倡由大灣區輸入救生員

康樂及文化事務署表示，今年4至5月期間需聘請逾600多名季節性救生員，截至本月初，僅240名合約救生員到任。署方仍在積極招聘本年度季節性救生員，以應付游泳旺季。不過，多名議員質疑救生員人手不足問題持續多年，未見改善，有議員建議由大灣區輸入救生員。



有議員建議由大灣區輸入救生員。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據署方向立法會提供的文件指，因應已招聘的救生員人手，為轄下42個泳池及22個泳灘提供救生服務。當中17個泳池局部開放，另外有3個泳池正進行重建或周年維修。康文署署長劉明光表示，其他獲聘合約人員將陸續到任，未來數月或可開放更多游泳設施，但因季節性救生員短缺，今年未能全面開放轄下游泳設施。

署方正在觀塘泳池試行採用人工智能設施協助救生服務，之後在另一個泳池試用另一套系統，再決定是否長期及選用哪一套系統。

不過，多名議員質疑，康文署救生員人手不足問題每年都出現，至今未見改善。自由黨議員邵家輝表示，多年來不時見到因救生員不足，令泳池未能提供服務的新聞，建議當局考由大灣區輸入救生員解決問題。民建聯議員何俊賢建議參考大灣區，採用無人機等技術協助救援。新民黨議員黎棟國認為，署方欠缺時間表路線圖解決問題。

劉明光重申，本港整體人力巿場緊張，署方正多管齊下聘請人手。