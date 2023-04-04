康文署調高季節性救生員薪酬　工會指合約制、無前景仍難留住人才

康文署轄下39個公眾泳灘，僅18個有救生員服務，港九拯溺員工會副主席胡啟榮今早（4日）在電台節目指，今年人手不足的問題特別嚴重，現時有救生員服務的公眾泳灘較上年20個更少。他批評康文署提高季節性救生員薪酬，只可短暫地吸到一班人，但合約不穩定，且無晉升前景，長遠而言很難留住人手。



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港九拯溺員工會副主席胡啟榮在電台節目表示，每年康文署都面對救生員人手不足的問題，但今年的情況特別嚴重，僅18個公眾泳灘有救生員服務，較上年20個更少。除了公眾泳灘，各個公眾泳池也有些泳池部局開放，嬉水池、滑梯、按摩池等不開放的情況。

胡啟榮認為，現時救生員生人手不足的問題，不單單影響救生員，已演變成社會、民生問題，如旅客來到泳灘不時聽到廣播指無救生員服務，會影響觀感、又如公眾泳池不開放嬉水池，一家大細難以在深水的成人泳池暢玩，「連平平地玩足成日家庭樂嘅活動都做唔到。」

港九拯溺員工會副主席胡啟榮。（資料圖片／蔡正邦攝）

他續指，康文署「好似做咗好多嘢」解決救生員人手問題，但將季節性救生員薪酬調高至2.4萬元月薪，只能短暫地吸到一班人，但由於2年合約不穩定，且無晉升前景，「（季節性救生員）結果都唔會留低，只係短暫推高（人手），其實無用。」

他又提到，私人新屋苑近乎都會設有泳池，未來人手競爭會愈來愈激烈，建議康文署應該自己做內部培訓，確認救生員的實務資格。