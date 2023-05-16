盧文端撰文斥美政客抹黑國安法：以「制裁」恫嚇法官、霸凌偽善

全國僑聯副主席盧文端在報章撰文指，《香港國安法》實施以來，特區司法機關依法秉公審理國安案件，維護法治公義，但美國一些政客惡意抹黑《香港國安法》和香港司法制度，公然以「制裁」恫嚇法官，攻擊香港法治，反映他們的雙重標準，霸凌偽善。



盧文端撰文斥美政客抹黑《香港國安法》（資料圖片）

盧在《文匯報》的文章指出，很多國家已透過制訂法律維護國家安全，美國本身亦有相關法例，但美國政客卻無理抹黑香港國安法，公然向香港法官施壓，意圖讓破壞國安者逍遙法外。

列數據指外國投資者信心不變

他又列出數據，指出國安法實施後並無影響投資者信心，根據《2022年法治指數》，香港在整體排名維持高位，在東亞及太平洋地區位列第6，並在全球140個國家和地區中排名第22位，領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。

香港美國商會上月發布的調查更顯示，有73%受訪會員對香港目前的法治有信心，也有逾六成受訪會員指《香港國安法》對公司在港運作無負面影響；美國商界對香港營商友善觀感提升，受訪者對香港未來12個月前景較2022年改善。有29%的受訪會員還表示，美國「制裁」部分香港官員影響他們公司在港運作。

因此，他認為一系列數字說明，本地和國際投資者繼續視香港為聯通世界與中國內地最佳、最自由、最便利的國際金融中心和資本市場，不僅以行動對香港法治和香港國安法投下信心一票，美國商界更打臉美國的「制裁」行動。他指斥美國政客威嚇法官，干涉司法獨立，反成為破壞香港法治的罪魁禍首。

他強調中央維護國家主權和安全的決心堅如磐石，包括廣大香港同胞在內的全體中國人民，必定堅定支持實施《香港國安法》，支持法官無畏無懼審判案件。