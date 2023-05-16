取消強積金對沖｜議員憂「破欠基金」被濫用　孫玉菡：會致力打擊

取消強積金「對沖」將於2025年5月1日起實施，勞工及福利局局長孫玉菡今日（16日）出席立法會人力事務委員會。會上多名議員關注取消「對沖」的安排配套進展等，亦有不少議員擔心「破產欠薪保障基金」（破欠基金）被濫用。



孫玉菡強調，破欠基金是「兜底」作用，要「做唔成生意」達破產欠薪情況才能動用，但政府仍會致力打擊濫用。他重申，長期服務金是僱主的法律責任，同意需要向僱主多作宣傳。



林鄭月娥簽署《2022年僱傭及退休計劃法例（抵消安排）（修訂）條例》，取消強積金對沖。（林鄭月娥Facebook）

自由黨邵家輝說，企業的長期服務金制度理應要撥備，但不少小企業其實會按資金運用情況「撥嚟撥去」，擔心萬一這些企業出事，即使有「破欠基金」也無法應付。孫玉菡說，破欠基金是「兜低」，政策最重要的是保障打工仔能取回應得的長期服務金，又表示在取消強積金「對沖」後一段時間，政府會有資助計劃，如僱主仍無法應付才需要動用破欠基金。

他強調破欠基金財政很健康，要「做唔成生意」破產欠薪才能動用，形容「門檻高」，但他也認同要打擊濫用，強調長期服務金是僱主的法律責任，同意需要向僱主多作宣傳。

根據過往經驗 檢討難一年內完成

至於最低工資「一年一檢」檢討，勞聯林振昇指政府「寫得落去檢討就應該係朝住『一年一檢』嘅方向」，問第二階段諮詢會否有檢討方法讓公眾參考。孫玉菡表示，現時的諮詢是最低工資委員會主理，首階段是開放任何意見，至於第二階段採取甚麼模式，要由委員會來決定，政府不牽涉在內。不過孫玉菡指根據過往經驗，檢討難在一年之內完成。他強調，外國的最低工資檢討，有「一年一檢」亦有「兩年一檢」。