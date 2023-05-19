反對3項開職位議程　狄志遠：無想過提速提效需大增高級公務員

立法會財委會通過撥款，在3個部門開設多個首長級職位。對3個議程均表示反對的新思維狄志遠在會後表示，政府一直強調希望公務員系統可以提升效率、效能及增值，但未曾想像過，政府提速提效是需要增加大量高級公務員才能做到。



5月17日立法會會議，狄志遠。（張浩維攝）

通過開設的首長級職位：包括康樂及文化事務署開設助理市政署長常額職位，專門策劃並落實擴大和全新的藝術文化職能及措施；創新科技及工業局開設工業專員的新單一職級職系和一個常額職位，及重行調配一個首長級丙級政務官常額職位，以完善創科生態圈和推進「新型工業化」；及稅務局開設一個助理局長常額職位，以提升稅務局的能力。

3個議程中，首項康文署開位議程進行點名表決，結果1票反對、3票棄權、69票贊成，投下唯一反對票的是狄志遠，棄權的則有何君堯、朱國強和洪雯，餘下兩項議程則毋需作點名表決便獲通過。

表示反對3個開位議程的狄志遠在會後表示，本屆政府成立以來，已增加20多個首長級職位，未來仍有其他部門會陸續申請撥款開設職位。他說，政府一直強調希望公務員系統可以提升效率、效能及增值，但他未曾想像過，政府提速提效是需要增加大量高級公務員才能做到。

狄志遠：為何不增加社福界前線員工？

他批評，政府削減社福開支時，要求社福界共度時艱，但各類院舍的工作及挑戰從沒減少，反問為何不增加社福界前線員工，只增加首長級職位，認為是不相稱及欠缺說服力。