經濟轉型朝高質量發展　陳茂波：職專學習和訓練有更大發展空間

財政司司長陳茂波今早（21日）發表網誌，透露最近訪問了職訓局轄下的中華廚藝學院和國際廚藝學院，並與師生們交流。他表示，人才的培育和多元出路，是支持本港經濟高質量發展的重要內涵。另外，加強人才培育、提升整體勞動力的技能水平更是維持生產力和創造力的根本，直言：「職專學習和訓練絕對有更大的發展空間。」



米芝蓮餐廳名廚到兩個廚藝學院示範

陳茂波表示，與兩個廚藝學院的師生交流時，感受到他們對烹調藝術以至投身這個行業的濃厚興趣和熱誠，又指兩個學院均與餐飲業界保持著緊密的聯繫和協作，除安排內地及海外實習機會外，不少大師級主廚和米芝蓮餐廳的名廚更獲邀到學院示範、與師生們交流，部分更擔任學院的顧問，為香港美食之都培訓更多跨文化的人才。

陳茂波指，香港正在推動經濟轉型並朝高質量發展，而人才培育和多元出路，是支持本港經濟高質量發展的重要內涵，除了讓年青人能實踐自我、發揮潛能外，更同時匯聚大家的創造力和拼勁，為不同經濟環節增添新力量。另外，充裕的人才供應是社會經濟持續發展的關鍵，加強人才培育、提升整體勞動力的技能水平，更是維持生產力和創造力的根本。

加強培訓本地人才 助青年在新賽道提供機會

故此，陳茂波直言：「我們必須加強培訓本地人才，特別是提升跨領域技能的職前及在職培訓」，為有志尋索新方向、邁進新賽道的年青人提供更多機會及幫助；也為希望透過學習新技能、提升競爭力和收入的人士提供更多上進的選擇。