陳茂波：必須推進北都及交椅洲填海　讓市民「住好啲、住大啲」

政府正推進「北部都會區」及「交椅洲人工島填海計劃」，財政司司長陳茂波今日（14日）表示，北都預計可提供逾50萬個新住宅單位，交椅洲提供約20萬個住宅單位，可容納55萬人居住，現時香港人均居住面積中位數僅170平方呎，比上海及新加坡少三分之一，也比深圳低四成，因此必須全力造地，讓市民「住好啲」和「住大啲」。



陳茂波發表網誌，必須必須全速推展北部都會區及交椅洲人工島計劃。（陳茂波網誌圖片）

北部都會區有助促成香港「南金融、北創科」的新產業布局，政府在去年公布的《財政預算案》已預留1,000億元專款，冀加快推動北都的土地、房屋和交通基建發展項目的進程。

北都預計可提供逾50萬個新住宅單位

發展局正加速推進成立「北部都會區統籌辦事處」，並會在年內提出具體發展計劃，政府將於短期內就區內旗艦項目「新田科技城」的發展方案和土地規劃展開諮詢，目標是於2024年就首批新田創科用地開展土地平整工程，另外，北都預計可提供逾50萬個新住宅單位。

財政司司長陳茂波。(盧翊銘攝)

交椅洲計劃供應20萬個住宅單位

至於交椅洲人工島填海計劃，他指有三大重要定位 : 第一、成為主要住宅土地供應來源，提供約20萬個住宅單位，可容納50至55萬人居住；第二、發展為香港第三個核心商業區，提供合共約500萬平方米商業樓面；第三、連通港島、大嶼山、機場和港珠澳大橋口岸和新界西，以至將來通往深圳前海的鐵路。

他又指，當人工島發展全面成熟後，相關經濟活動預計可為香港帶來每年約2,000億元的增加值，相等於本地生產總值約7%。而填海得來的私人住宅和商業地皮，粗略估計可帶來7,500億元的賣地收入，單計土地收益已超出其建設成本。

陳茂波發表網誌，必須必須全速推展北部都會區及交椅洲人工島計劃。（盧翊銘攝）

港居住面積中位數170平方呎 遠低於上海及新加坡

陳茂波表示，現時填海所得土地只佔本港土地面積的7%，遠低於新加坡的20%，香港人均居住面積中位數僅為170平方呎，比上海及新加坡少三分之一，也比深圳低四成。推展北都和交椅洲填海項目均有其必要性，必須多管齊下、全力造地，才能加快讓市民「住好啲」和「住大啲」。