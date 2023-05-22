2元乘車優惠｜張炳良批林鄭政府將門檻降至60歲輕率　倡微調至3元

本港人口老化嚴重，行政會議召集人葉劉淑儀、成員陳健波早前提出，需要檢討長者兩元乘車優惠。前運輸及房屋局長張炳良接受媒體專訪時，批評林鄭月娥政府將門檻降至60歲是太過輕率，指現在只能微調，例如有2元上調至3元。



張炳良。（資料圖片）

人口老化 政府補貼大增

張炳良接受《星島日報》專訪時說，曾蔭權政府提出兩元乘車優惠，原意是希望長者不會因交通費而變成「宅老」，梁振英政府亦秉承該理念。然而，隨着人口老化，這種政府包底的公共開支負擔不輕。

張炳良回憶2017年離開政府時，就叮囑過同事，如有政黨要求降低門檻到60歲，千萬不要答應，亦不能將優惠由兩元降至1元甚至更低。他說，人口老化加上交通費加價，會令到政府補貼愈來愈多，而政府經常性開支增加，最後還是由年輕人埋單。

人口老化，政府兩元乘車優惠的補貼大幅上升。（資料圖片）

社福開支易放難收 難根本性處理

然而，社福開支易放難收，張炳良亦認為難以改變，但提出可以微調措施，例如由兩元上升至3元。「但從根本處理問題，做不來。」

葉劉淑儀早前表示，政府兩元乘車優惠補貼「條數升得好快」，認為要全盤檢視交通津貼安排。陳健波亦提出限制每日使用次數，以杜絕資源浪費，並鼓勵長者在非繁忙時間出行，例如在指定時間才可享用兩元乘車優惠。