2元乘車優惠｜去年揭逾4000宗懷疑濫用個案　九成半涉及港鐵

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）回覆立法會議員提問時披露，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）去年共有4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現的懷疑濫用個案，其餘為各公共交通營辦商查票時發現。懷疑濫用個案比起2021年減少六成，而在懷疑濫用個案中，約95%個案涉及港鐵。



孫玉菡指，為防止濫用二元乘車優惠，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠，65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前分階段申請樂悠咭，政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。



孫玉菡書面回覆議員陳健波提問前稱，為防止二元優惠計劃被乘客濫用，運輸署一直要求參與二元優惠計劃的公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則。

懷疑濫用個案比2021年少6成

去年，結合運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查以及各公共交通營辦商查票，共發現4,042宗懷疑濫用個案，比2021年的10,082宗少6成，亦比2020年的10,985宗減少，而今年的個案有361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現。

港鐵會就個別個案提檢控 去年有10宗被判罪成

今年4,042宗懷疑濫用個案，有3,867宗涉及港鐵，第二多的是涉及渡輪，有142宗。孫玉菡指，港鐵公司若發現有不合資格的乘客享用優惠票價，會要求有關乘客繳交附加費，甚至對其作出檢控。在2020、2021及2022年，港鐵公司提出的檢控個案就分別有11、10及兩宗，而判定罪成的個案則分別有10、17及10宗。

兩宗涉及專營巴士個案 營辦商轉交警方跟進

至於其他公共交通營辦商，一般會要求有關乘客補付應繳的車／船費，並會視乎情況將個別個案轉交警方處理。在2020至2022年，共有兩宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，警方調查工作仍在進行中。

孫玉菡又指，運輸署會恆常檢視各參與二元優惠計劃的公共交通營辦商及八達通公司提交的紀錄及報表。在2020至2022年，運輸署在檢視相關報表時曾發現六宗異常個案，已轉交警方跟進，當中兩宗在警方調查後未有發現可疑，其餘四宗個案警方仍在調查中。

視乎長者申領樂悠咭進度 另行公布取消不記名長者八達通卡享優惠安排

孫玉菡指，為防止濫用二元乘車優惠，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠，65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前分階段申請樂悠咭，政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。