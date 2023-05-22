新田科技城｜劉業強：預留土地作儲備　政府協助鄰近七舊村重建

政府上周公布整個新田科技城的發展大綱圖，身兼行會成員的鄉議局主席兼立法會議員劉業強建議，要預留White Zone作土地儲備，以增加土地規劃彈性，留待將來按市場需求發展。



另外，新田科技城與新田市中心中間有七條鄉村被包圍，劉指這七條村有很多舊屋地，建議政府借機優化這七條村或協助居民重建，以配合科技城的現代化設計。



劉業強今日（22日）指，不少先進國家在規劃時都會預留一些彈性很高的 White Zone 當作土地儲備，主要原因是目前未必 能夠準確估算到未來的土地使用需求，因而預留 一些緩衝區，留待將來按市場需求再作決定。

他指，White Zone 可以是住宅、辦公、商鋪、酒店、政 府機構或娛樂用途等。例如新加坡最知名的 Gardens by the Bay，其所在地與周邊填海得來的土地，就是屬於 White Zone，新加坡政府將 White Zone 平整後種上草皮，再開放予公眾使用如，直至市場有需求時便開發作其他用途。

因此，他也建議政府考慮在新田科技城設置 White Zone，增加土地規劃的彈性，又指近年香港人口組成改變，政府難以準確估算未來創科、商業或住屋需求。

協助七舊村重建配合科技城現代化設計

此外，新田創新科技園區和新田市中心中間，有七條鄉村被包圍，政府提交立法會的文件中指出，會保留並透過採用城市設計，促進城鄉共融。劉指，這七條鄉村很多是舊屋地，屬於四、五層高的舊式村屋，當年未有「小型屋宇計劃」，建議當局趁發展科技城，順便優化這七條鄉村，或協助村民重建村屋，以配合科技城的現代化設計。

他又指，擬議新田科技城發展大綱圖內的三寶樹濕地保育公園，可採用內地對濕地保育和發展的做法，如參考杭州的西溪、廣州的南沙濕地，及深圳以 「公園城市」規劃建設，串聯濕地原始生態景觀 與城市未來感景觀，促進人與自然有機結合。

倡提升地積比增可建樓面面積

他又建議把日後新田市中心房屋用地的地積比率由6-6.5倍，提高至7.5至8倍甚至更高，可供發展的樓面面積可增至少兩成、也建議當局採用公私營合作模式發展新田科技城，以減輕政府拓地建屋的成本和資源。此外，他指創科產業離不開數據中心、雲端計算等超算中心的運作，而數據中心耗電量較一般寫字樓高出5 倍以上，並產生大量熱力，故需要更多電力供冷卻之用，電力供應要充足穩定，故當局也要在新田科技城預留足夠土地，用作興建數據中心和供電設施；也要預留不同規模地塊予大學作據點。