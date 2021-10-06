施政報告｜研加快興建河套區港深創科園　設「新田科技城」

港府銳意提升本港創科發展，最新一份的《施政報告》提出，馬上研究擴容科學園，

另建議將正在興建、位於河套地區的港深創科園，聯同落馬洲/新田一帶地方，整合為「新田科技城」，當中與創科相關土地料佔240公頃，又擬在港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作，回應「國家所需」。港府又提出，可考慮在與深圳前海一灣之隔地方，建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。

港府的創科藍圖亦包括再工業化，建議將現時的創科局，籌組為創新科技及工業局，凸顯由創科推動本港再工業化的發展。



施政報告提出，馬上研究擴容科學園。(資料圖片)

施政報告提出，馬上研究擴容科學園，包括重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共可提供88公頃新土地，另會邀請港鐵公司研究新的東鐵線科學園╱白石角車站，配合住宅及創科發展。

新田設科技城 流浮山洪水橋/廈村「升格」新界北現代服務業中心

2021施政報告創科及服務業中心（01研數所製圖）

此外，施政報告亦提出，將於今日發布細節的《北部都會區發展策略》，洪水橋╱厦村將

建議升格為新界北現代服務業中心，並會擴大範圍至流浮山，另可考慮在與深圳前海一灣之隔的地方，建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。



至於河套地區方面，港府指正研究加快港深創科園建造工程，長遠而言，在《發展策略》下，港深創科園與落馬洲/新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，施政報告形容，「勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎」。

港深創科園位於河套地區，《施政報告》建議，長遠而言，與落馬洲╱新田一帶地方，整合為新田科技城。(資料圖片)

長遠創科發展而言，施政報告提出，建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作，回應「國家所需」。

預留土地供兩家大學作科研設施

大學科研資源投入方面，港府原則上接納香港大學（港大）和香港中文大學（中大）的建議，為兩所大學提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地興建深科技研發大樓，並支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地設立研究設施和擴充中大醫院，並同時改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施。港府亦會支持理大研究把其用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。

施政報告表揚理大參與國家的太空探索項目的積極表現，鼓勵本港科學家繼續參與國家科研工作。(資料圖片)

施政報告又指，本地大學與內地的研究機構透過不同科研計劃已建立緊密合作關係，成果纍纍，例如理大過去積極參與國家的太空探索項目，現時在月球以至火星上的部分儀器便是由理大研發，令香港人感到驕傲，「鼓勵香港科學家繼續參與這些極具意義的協作，貢獻國家。」