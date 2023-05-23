盧偉國力數政府藍圖滯後、變樣　質疑新田科技城規劃難監察

政府今日（23日）向立法會發展事務委員會介紹新田科技城的土地用途建議。經民聯工程界立法會議員盧偉國稱，多年來在立法會見證政府創造更大美夢的同時，令不少美夢幻滅。



他舉例指2014年白石角科技園用地8公頃，突然變成住宅用地，當時「嬲到拍枱拍凳」、寫文章反映都沒有用，批評政府一意孤行。



林鄭任內的最後一份施政報告，宣告全面發展北部都會區，而新田科技城則是重中之重。

白石角科技園變住宅「嬲到拍枱拍凳」

會議上，盧偉國又反問，政府今日提出美麗藍圖莫非要反對？但指不希望政府講完一套就全部滯後，直言政府談及落馬洲80多公頃予創科用地，但歷時9年，落馬洲科技園區仍未有一個企業進駐。

發展局局長甯漢豪稱，對於北部都會區，特首李家超講明有行動綱領及時間表，議員可以監察，希望大家放心，稱政府不會空口講完就算。

議員質疑發展局就土地用途比例沒有角色

實政圓桌立法會議員田北辰直言，創科及工業局沒有派員出席，「都唔知問咩」，估計很多問題都要創科局回答。他質疑發展局就土地用途比例把關等事項，沒有任何角色。他指，批地方式是計劃最具爭議之處，關注若以非公開招標方式批地，當局會否規定住宅、辦公或實驗室的比例，他擔心創科用地會「妹仔大過主人婆」，被人指是「數碼港翻版」。

甯漢豪稱，的確要知道創科局的部署，但強調新田創科用地不是所有也採取公開招標、價高者得的模式，為配合產業發展，除了直接批地，也可以採取限制性競投的手段，不要擔心「無皇管」，皆因有特首及行政會議把關；土地用途比例方面，稍後會與創科局討論框架。她指若由進駐創科用地的企業負責基建，會做得較政府快，不排除個別地塊會由進駐企業負責附近的基建。

甯漢豪強調，明白議員關注，希望進駐創科用地的企業貨真價實，有關營運上的要求，例如每年投產的要求，有可能放在地契連結的「營運協議」，如果進駐企業嚴重違反協議，政府可進場取回土地。

新田科技城位置。（發展局文件）

交通配套落後 局方稱再檢視可否提早落成

民建聯立法會議員劉國勳稱，預料2034年北環線通車，支線仍沒有時間表，促鐵路線要早於科技城落成。甯漢豪承認，北環線「可能唔係咁配合到、落後咗」，會再檢視可否提早落成。

文件顯示，連同87公頃的落馬洲河套地區，新田科技城的總發展面積達627公頃，大致由創新科技園區和新田市中心所組成。