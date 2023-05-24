前廳交流會｜林定國冀市民記住器官捐贈初衷：宏揚大愛精神

第十次立法會前廳交流會於今早（24日）舉行，律政司司長林定國率領文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟等出席。交流會以香港如何更主動積極參與國家「一帶一路」倡議為主題。



林定國表示，樂見今日（24日）有逾50位立法會議員參與討論，指議員聚焦討論擴大經貿網絡、民生相通、深化內地與香港合作等方面。另外，林定國亦提到異常取消器官捐贈登記的情況，他直言，希望市民可記得計劃「發揮、宏揚大愛精神」的初衷。



林定國：先要了解異常取消是否觸及法律

特首李家超昨日（23日）提到已促請警方調查異常取消器官捐贈登記的情況。被問到當中涉及違反哪些法例，林定國首先重申捐贈器官的初衷：「大家要記得捐贈器官係為咗發揮、宏揚大愛精神」，指當局於現階段要率先了解異常取消是否有觸及法律。

大量圖書下架 楊潤雄：不可以違背主流價值

至於公共圖書館早前下架大量書籍，楊潤雄今日補充指，政府有責任確保公共圖書館內的藏書水平，強調藏書不可以觸犯法律、違背道德標準及主流價值等，亦不可以渲染不雅內容。故為了不讓市民借閱而受到影響，當局需要將部份書籍率先下架並清楚審視，強調會盡快完成審視程序並向市民交代。

區議會將於今年底換屆，被問到有關立法進度時，麥美娟表示近來已進行了80多個交流會，向市民解說政策內容，而立法工作正進行得如火如荼，期望於本月內提交至立法會審議。

期望續以獨特地位參與「一帶一路」

是次交流會主題包括「一帶一路」，林定國期望香港未來可以維持獨特地位及優勢，積極參與「一帶一路」發展，直言：「香港係需要努力諗一諗，如何更好用好香港所長、配合國家所需」，指未來將聯同政策局同事，仔細研究議員意見，深化香港與內地各方面的合作。

楊潤雄表示，他在今次的交流會主要與議員討論了「一帶一路」民生相通的工作，亦聽取了議員各他表達有關如何吸引「一帶一路」國家的學生來港的建議，他感謝議員就不同議題提出寶貴意見。

麥美娟指，議員聚焦如何加強香港與「一帶一路」國家青年的交流，她指自疫情穩定後，民青局亦重新展開不少交流活動，期望未來可將交流計劃推展至雙向互動。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，當局將把握機遇，尋求更多貿易伙伴及合作機會，冀與內地、海外企業結合，對接更多商機。