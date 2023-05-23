器官捐贈｜取消登記飆升　中大陳家亮籲救人為先：香港制度信得過

據衞生署資料，過去5個月中央器官捐贈登記名冊共有2,880人取消登記，數字在首宗內地與香港跨境器官移植出現明顯飆升。移植學會會長馬錦文表示，本港與內地的器官捐贈制度不同，相信仍要有一段時間香港與內地才會推行到恆常的跨境器官移植制度，強調本港有制度為輪候器官捐贈的病人排優次，希望登記者市民不要因為其他因素影響器官捐贈意願。



中大醫學院院長陳家亮則表示，器官捐贈幫助到很多人延續生命，是難能可貴的機會，「香港制度係絕對信任得過，做咗咁多年醫生，我係無懷疑過。」



移植學會會長馬錦文。（資料圖片／羅君豪攝）

中央器官捐贈登記名冊取消登記數字飆升，而坊間亦有不少聲音憂慮本港與內地實施恆常的跨境器官移植制度。有已登記器官捐贈的市民Sam亦致電商台節目《在晴朗的一天出發》中透露，近日見跨境器官移植制度將落實，有考慮取消登記。

他解釋說，較憂慮內地器官是否合法捐贈，認為現時跨境器官移植制度十分不透明。他稱未有收到呼籲取消登記器官捐贈，相信部份無效取消的市民是因為擔心「被登記，所以決定取消咗先」。

移植學會：器官捐贈目的幫助病人

移植學會會長馬錦文在同一節目中則強調，現時討論的跨境器官移植制度，是在港找不到合適接受移植的病人，才會將器官捐贈至內地合適的患者；惟以腎臟移植為例，現時本港輪候冊上輪候換腎的病人數目已有2,000人，除非是有罕有血型或是丙型肝炎，基本上很少出現有腎臟捐出但找不到合適接受移植的病人。

她強調，本港的醫療制度會確保捐贈者的器官，會按緊急先後次序移植到香港病人身上。她亦同意香港與內地對於器官捐贈的制度並不相同，作為業界亦希望有多些相關訊息了解兩地制度，相信跨境器官移植制度不會一時三刻便可以成事。

對於近日取消登記器官捐贈數字飆升，馬錦文直言對情況感到擔心和關注，希望多了解市民取消的原因。她亦強調器官捐贈是大愛的表現，目的只想幫助有需要的病人，希望不要受其他因素影響。

中大醫學院院長陳家亮。（資料圖片）

中大醫學院長陳家亮則表示，器官捐贈幫助到很多人延續生命，是難能可貴的機會，在醫院中見不少病人因為未等到可以器官移植而失去性命，希望市民可以摒棄不必要的憂慮，幫助此類的病人，「香港制度係絕對信任得過，做咗咁多年醫生，我係無懷疑過。」