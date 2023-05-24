國泰歧視風波｜議員促與企業溝通　楊潤雄稱個別事件令港蒙上污點

國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客，國泰周二晚（23日）以三人出現嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，即時解僱。新民黨立法會議員何敬康質疑，就旅遊服務業的負面報道，政府有否與企業溝通，以提升服務質素、營造有利的旅遊業復甦條件。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，香港應該有高水平服務態度及質素，政府有透過旅遊業議會舉辦提升服務的計劃，旅監局都有監管。不過，有一兩件個別事件影響香港影響，令香港蒙上污點，要多做功夫宣傳香港好客之道及文化。



國泰發生歧視乘客語言事件。（資料圖片/余俊亮攝）

政府冀短期內有方案改善人手短缺

民建聯會計界立法會議員黃俊碩稱，香港面臨人手短缺問題，酒店業「執房都請唔到人」、食肆「唔夠人要提早收工」，質疑政府有何方法改善問題。

楊潤雄稱政府知道人手短缺，正在內部進行討論，問題牽涉不同層面，會全力工作，希望短時間內推出方案幫助各行業。

太平清醮掛畫代包山 楊潤雄稱希望來年成功

另外，經民聯立法會議員陸瀚民稱，長洲太平清醮向來有三座巨型大包山，今年以掛畫代替，認為十分可惜，希望政府協助搭建地標大包山。

對此，楊潤雄稱並非很多人知道如何搭建，現時技術上做不到，希望來年成功，會繼續與主辦單位聯絡。