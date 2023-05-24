國泰歧視風波｜李家超：機組人員傷害內地同胞感情 感到痛憤失望
撰文：鄭寶生
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國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客引發軒然大波，國泰周二晚（23日）以三人出現嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，即時解僱。行政長官李家超今日（24日）早上表示，相關國泰機組人員不尊重乘客，言行惡劣，傷害內地同胞感情，感到痛憤失望。
李家超表示，涉事空中服務員對內地乘客作出不尊重言行，令他感到非常痛憤、失望。他說，這些行為破壞了香港一向的尊重、有禮、共融的文化和價值觀，已經向國泰航空行政總裁林紹波提出，是次事件破壞香港形象，傷害香港和內地同胞感情 ，屬於嚴重事件，類似情況不容再次發生。雖然涉事的三名機組人員已經被解僱，但國泰航空需要檢討培訓和服務質素，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象，不負社會對國泰的期望。
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