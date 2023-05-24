國泰歧視風波｜行政總裁林紹波首現身親講普通話致歉：全面檢討

國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客持續發酵，國泰周二晚（23日）以三人出現嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，即時解僱。國泰航空行政總裁林紹波今日（24日）在廣州與特首李家超出席同一論壇後會見傳媒，先以普通話就事件親身致歉，強調事件已「告一段落」，將以此為鑑，並將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和語言能力。



國泰行政總裁林紹波（資料圖片/廖雁雄攝）

與李家超同場出席論壇 林紹波普通話致歉

國泰軒然大波發生後，今早特首李家超和國泰航空行政總裁林紹波身在廣州，一同出席「粵港合作周」啓動儀式暨SmartHK「推動高質量發展．香港論壇」。在李家超致辭談及國泰今次事件後，林紹波亦在會後會見傳媒，是他首次公開露面。



林紹波提到，將親自帶領一個跨部門工作小組，檢視現有工作流程、人員培訓，以及相關制度，以更好方法避免類似事件再次發生，以及在全世界、面對不同乘客時提供一致和高質量服務。

國泰航空行政總裁林紹波5月24日在「粵港合作周」啓動儀式後見傳媒，先以普通話就事件致歉，強調事件已「告一段落」，將以此為鑑，（《香港商報》圖片）

被問會否打擊士氣 林：冀員工在困難時團結

被問到在短時間內決定解僱員工會否打擊士氣，他則表示，已在今次事件中汲取教訓，將會在內部向員工解釋，希望員工能在此困難的時候團結一致，為國泰重建出一分力。

至於國泰會否公開詳情調查報告，以及會否增聘國語為母語的員工，林紹波稱，今次事件對國泰，尤其是其在內地的品牌形象有不良影響，國泰對事件的調查已完成，形容此事「已告一段落，我哋係時候展望將來」。

招聘員工時 不排除檢視語言能力

他帶領的工作小組將會檢視不同的可能性，「國泰航空我哋嘅空服人員已經係非常之國際化，有唔同嘅語言技能，我哋將來都會檢視我哋空服人員嘅組合，同埋佢哋嘅語言能力，各方面我哋都唔會排除。」