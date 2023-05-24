立法會三讀通過自動駕駛先導計劃　議員批配套落後　條例僅是框架

立法會今日（24日）三讀通過《2022 年道路交通(修訂)(自動駕駛車輛)條例草案》，旨在為自動車的在香港的先導使用訂定靈活的規管制度，以研究、測試和評估自動車技術，以及在香港較廣泛使用自動車。



運輸及物流局局長林世雄稱，法例通過後，自動車車主要申請先導牌照及證書，審批後可以用作車輛登記，自動車受法例監管，而載客都要申請營業證。如申請公共交通服務，運輸署會考慮全面影響。



香港科技園公司2022年10月17日宣布與園區企業城系有限公司合作，在白石角科學園内的開放道路上，推行自動駕駛車輛試驗。（資料圖片/夏家朗攝）

自動駕駛進程落後於內地 本港缺乏車聯網發展

具創科背景的選委界立法會議員黃錦輝稱，深圳有無人駕駛的士、廣州有無人駕駛巴士、南沙高度自動駕駛小巴已經試行1年。反觀香港的無人駕駛測試使用，僅在機場禁區有巡邏車、無人駕駛巴士，測試使用規模難與內地相比。黃稱本次條例都只是先導計劃，並非不是整存自動駕駛法例。

他又指，自動車需要軟件網絡配合，需要從公共設施取得資料，促政府做好規劃，允許車與車互通信息，以掌握車速，提高道路安全性，指現時香港車聯網發展有局限。

草案僅提供框架 憂過度注重安全而忽略創科

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓稱感到憂慮，指草案只是設立規管框架，細節賦權政府制訂及審批。他續稱，擔心政府過度着重安全，對創新抗拒，或只顧做「監管者」，忽略同時要扮演「促進者」，令香港科技研發、應用落後於人，遲遲都未能造福市民。