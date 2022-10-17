科技園試行8座自動駕駛車　設11個感應器可偵測70米內行人車輛

香港科技園公司今日（17日）宣布與園區企業城系有限公司合作，在白石角科學園内的開放道路上，推行自動駕駛車輛試驗。該自動駕駛車輛有八個座位，採用車聯網系統科技及全面支援 5G 網絡，設有11個不同種類的感應器，可偵測 70 米內的行人、物件和車輛，車輛充電一次約需三小時，可行駛長達 160公里，最快車速為每小時30公里，暫定沿科學園園區東、西大道的路線試行。



計劃模擬在智慧城市中，為道路使用者往返公共交通運輸系統，提供「首程」及「尾程」的關鍵車輛接駁服務，收集模擬實況數據，以助智慧出行方案的發展及實現政府的智慧城市藍圖。



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路上遇人、物衝出 可1.3米煞車距離停定

自動駕駛車輛提供八個座位，需由一名工程師操作，採用最新的車聯網系統（v2X）科技及全面支援 5G 網絡，車上設有11個不同種類的感應器，包括四個光學雷達、四個超聲波感應器、一個實時動態技術（RTK）感應器、一個慣性測量單元感應器及一部人工智能相機，能偵測 70 米內的行人、物件和車輛，即使駕駛途中有人或動物突然衝出馬路，便會馬上急剎車，在1.3米距離內停下。

極速每小時30公里

自動駕駛車輛充電一次約需三小時，可行駛長達 160公里，最快車速為每小時30公里，暫定沿科學園園區東、西大道的路線試行。

城系有限公司高級人工智能工程師吳健源表示，車輛的行駛會以安全為優先考慮，當車輛偵測到斑馬綫時，便會停下車輛，確保沒有行人才會繼續行駛；而當車輛駛入迴旋處後，亦會藉由車輛上的多個感應器，確保附近並無其他車輛，並以安全的速度駛離迴旋處。

現場所見，該車輛因應安全系數，行車較緩慢，在駛入迴旋處時等候完全無車時才「入圈」，即使在一般科學園內的道路時，亦會因此而「拉龍」。

自動駕駛車輛試驗計劃將分兩個階段試行。第一階段可供園區公司預訂使用以進行現實場景測試，而第二階段計劃將於 2023 年初推出，屆時將進一步在平日和特別活動日子讓公眾人士親身體驗試行期間收集的數據將整合至STP Platform • 配合交通運輸數據進行分析，以協助自動駕駛車輛在未來香港公共交通運輸系統中的發展和應用。

香港科技園公司STP Platform總監霍露明指，計劃會以乘客及道路安全為首要考慮，並會針對天氣及路面情況作出調整，並提到運輸署準備為自動駕駛進行立法，而今次計劃則可以幫助提供足夠的數據。霍露明亦表示，現階段自動駕駛車輛的車速較慢，「好似BB學行咁」，不適合在道路上運行，但亦指這正是要測試改善的原因，「一年後會有更大量數據，會令大家有更好體驗。」

城系有限公司行政總監黃慧敏表示很高興能在科學園提供首個採用 Maas ( Mobility as a Service）交通服務整合概念的自動駕駛穿梭巴士服務。公司將致力為智慧出行的發展作出貢獻，希望自動駕駛車輛服務可在短期內進一步擴展到附近的白石角住宅區，鼓勵更多人以其作為往返公共交通車站和住宅的「首程」及「尾程」，從而增強交通運輸系統，她又提到目前已有其他園區或適合的屋苑表示有意增設作接駁之用，造價則視乎四周環境介乎200至500萬。