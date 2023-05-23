李家超：2元搭車不容濫用將阻嚇性打擊　周三、五訪穗深宣傳香港

行政長官李家超今日（23日）早上，在行政會議前見記者。李家超首先提到上周四立法會「行政長官互動交流會」，議員踴躍發問及提出意見，感謝議員積極認真參與。此外，李家超明天星期三及星期五分別去廣州和深圳出席推廣企業和融入大灣區的活動。他表示，未來他及司局長會頻繁地即日來回大灣區，又指行程期間毋須其他同事署任。



特首李家超回顧上周四首次的互動交流大會，他指效果正面，從議員中得到啟發，讚揚議員有良好準備及提出建設性建議。他指，未來會與團隊詳細研究，不排除與議員作深入了解。他認為是次互動交流大會揭開新一頁，體現「團結做事」、「互動溝通」及「既看樹木亦看森林」的三大價值。

他強調，我們要把握大局觀、透過現象看本質及提高戰略思維等能力，期望愛國者會謹記這些理念。他再次感謝議員。

他透露，明日（24日）及本周五（26日）將啟程到廣州，出席粵港合作周開幕式，由廣東省及香港共同籌辦，期望可推動兩地合作，以「聯動香港」為題。至於周五出席的，是「港朝流開幕式」，為了協助港商開拓新的發展機遇。他指，兩次行程會即日來回。

他指，香港正在盡力追前列、前落後，為香港拼經濟、拼發展。

近月有不少港人取消器官捐贈登記。（資料圖片）

對於近期有大量港人取消器官捐贈，李家超指器官捐贈非常重要，是幫助因器官受損或不能發揮作用的救命重要合作機制，世界各地鼓勵及推動器官捐贈，香港也大力推動，反對任何破壞器官捐贈的活動。他留意到有不尋常的取消登記數字，包括一些未有登記或重覆，若無登記但又取消是破壞系統的人，要嚴厲譴責，要求調查當中是否有違規或犯法行為，他提到取消的數目中有超過一半根本沒有登記器官捐贈。

近期前運房局局長張炳良提到2元乘車優惠為庫房帶來財政壓力，提出政府可考慮調整優惠至3元。李家超指不同意見都會納入考慮，但他指留意到數字上有濫用的情況，未來會加強阻嚇性打擊，不過若出現存心濫用是不容許的，未來會要求機構加大力度宣傳及教育，強調會嚴肅處理。

至於公務員加薪，李家超指當局有有效的制度調整，會按機制處理。

另外，反修例事件接近四年，警方早前指會劃線交代，被問到有關進展，李家超回應指警方會針對案情情況處理，認為所謂的不基於任何證據考慮的時間表不切實際。