夏寶龍考察澳門｜稱經濟適度多元發展非選擇題　是必做題

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（24日）繼續在澳門的第二日考察行程。他上午在政府總部與特區政府主要官員舉行座談交流會時指出，經歷疫情的衝擊，推進澳門經濟適度多元發展不是選擇題，是必做題。特區政府及澳門各界必須統一思想、堅定信心、排除萬難，實現澳門經濟適度多元發展。



澳門新聞局晚上發出新聞稿表示，夏寶龍在會上轉達了國家主席習近平的關懷和期許，並聽取特區政府工作匯報及澳門整體發展現況的介紹。他指出，習近平時刻關心澳門社會及未來發展，多次明確指示澳門必須進一步推動經濟適度多元發展。經歷疫情的衝擊，推進澳門經濟適度多元發展不是選擇題，是必做題。特區政府及澳門各界必須統一思想、堅定信心、排除萬難，實現澳門經濟適度多元發展。

行政長官賀一誠表示，特區政府定必全力以赴，按照習主席提出的期許，積極做好相關工作。澳門為優化產業結構，正積極採取的「1+4」適度多元發展策略，以及深合區建設助力澳門適度多元發展等方面的工作部署。賀一誠又稱，夏寶龍在會上也表達了中央充分肯定特區政府和管治團隊的工作、治理能力和管治水平。他特別強調，必須堅持落實中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，必須堅持落實「愛國者治澳」原則。

其後，夏寶龍在賀一誠和立法會主席高開賢陪同下，到立法會大樓考察，進一步了解特區立法事務，期間與全體立法議員交流。

中午，夏寶龍與賀一誠到訪澳門旅遊學院，觀摩教學示範，了解澳門培育旅遊業人才的情況。

下午，夏寶龍在政府總部會見澳門紀律部隊代表，保安司司長黃少澤介紹了澳門的治安現況及紀律部隊工作。

接著，夏寶龍由賀一誠陪同，到終審法院考察，聽取終審法院院長岑浩輝和檢察長葉迅生有關澳門司法機關運作的介紹，並與各級法院法官及檢察官進行交流。

夏寶龍25日將繼續考察行程。