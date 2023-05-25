夏寶龍考察澳門｜與老一輩愛國愛澳人士飲早茶　和長者合唱

第十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，今日（25日）繼續澳門行程，早上近8時到達新口岸一間酒樓飲茶，同行有10多人包括曾任澳門基本法起草委員會委員的廖澤雲。



廖澤雲：年紀最細是夏主任和特首

夏寶龍今早約8時到達萬豪軒酒樓飲茶，廖澤雲說出席者都是老一輩的愛國愛澳人士，包括98歲、曾任澳門基本法諮詢委員會委員的許世元。廖澤雲指：「年紀最細的是夏主任和特首，大家閒話家常，講返以前嘅工作，包括基本法起草及諮詢。」他表示，夏寶龍提到「澳門做得很好，一直很安定，平穩發展，現時經濟慢慢恢復。」

5月25日，夏寶龍參觀台山街總頤駿中心。（澳廣視）

到訪大賽車博物館試用AR、VR設施

夏寶龍逗留約1小時就出發到下一個行程，大約9時在澳門特首賀一誠和澳門中聯辦主任鄭新聰陪同下，到了大賽車博物館視察，澳門旅遊局局長文綺華在門口迎接。文綺華表示，夏寶龍對AR和VR互動設施特別感興趣，又勉勵引入更多創新元素。

與長者合唱萬水千山總是情

到了9時50分，夏寶龍轉抵台山街總頤駿中心，探訪長者中心，行政法務司司長張永春、社工局局長韓衞、街總會長吳小麗在門外迎接，約10時15分離開。吳小麗指，夏寶龍和長者聊天，又合唱《朋友》和《萬水千山總是情》，並希望長者身體健康，做好愛國愛澳薪火相傳的工作。

5月25日夏寶龍繼續澳門之旅。（澳廣視）

其後夏寶龍轉到澳門博物館，參觀了博物館和大炮台，文化局代局長鄭繼明介紹澳門非物質文化遺產項目與澳門文化發展。他說，夏寶龍透過過往曾多次到訪大三巴牌坊，並有拍照留念。