本月兩訪內地高等院校　林鄭月娥：大灣區為青年提供極大發展平台

前特首林鄭月娥近日第二度到內地高等院校，出席以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題座談會。她5月24日到香港中文大學（深圳）與師生交流，並接受校刊的專訪，指大灣區為內地和香港青年提供極大的發展平台，呼籲青年應主動融入國家發展大局，樹立國際化視野，加強交流合作，攜手推動大灣區建設發展。



香港中文大學(深圳）的微信上發布林鄭月娥到訪學校的消息，林鄭月娥在座談會上指，「一國兩制」並非一帆風順，在實踐中遇到過一些新情況、新問題。她表示香港會堅守「一國」原則，建立健全維護國家安全法律制度及執行機制，推行一系列有利於全面準確貫徹「一國兩制」的措施，全面落實愛國者治港。

她指出，香港正走在由「治」及「興」的新征程，應把握機遇，背靠祖國，面向世界，發揮自身獨特優勢，在中央的支持下，大力發展新產業，提升經濟動力。她又向學生介紹香港的「聚人才」計劃，歡迎同學到港學習和工作。

今次是她第四次到訪香港中文大學（深圳）校園。林鄭月娥特別強調香港中文大學（深圳）的四個使命：發揮粵港深度合作的重要示範作用；支持粵港澳大灣區建設國際教育基地，為國家培育人才；組建國際一流科研創新平台，支撐大灣區發展國際科技創新中心；豐富「一國兩制」的實踐：發揮香港獨特優勢，貢獻國家。

▼5月17日 林鄭月娥到訪天津大學 ▼



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她本月17日亦以前特首身份到訪天津大學，同樣以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題。她當時表示期望能搭建香港高校與天津大學交流合作的橋樑，並發出邀請，歡迎天津大學的優秀青年赴港旅遊、進修、工作和發展。